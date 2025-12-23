Gasolina más cara en 2026: IEPS aumenta el 1 de enero, ¿cuánto pagarás?

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores en México enfrentarán un incremento en el precio de la gasolina, como resultado de una actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta modificación responde a un ajuste anual que toma como referencia la inflación registrada en el país, lo que implica que cargar combustible será más caro para millones de automovilistas.

El aumento de las cuotas del IEPS afectará principalmente a los combustibles automotrices. Para 2026, la gasolina Magna (menor a 91 octanos) tendrá una cuota de 6.7001 pesos por litro, frente a los 6.4555 pesos de 2025. Por su parte, la gasolina Premium (mayor o igual a 91 octanos) pasará a 5.6579 pesos por litro, y el diésel aumentará a 7.3634 pesos por litro.

Este ajuste, que implica un aumento de casi 3.8% en el IEPS de gasolina y diésel, podría traducirse en más de 20 centavos adicionales por litro para los consumidores, dependiendo de la estación de servicio y la región del país. Para un tanque promedio de 40 litros, esto significa un gasto extra que puede impactar el presupuesto familiar desde los primeros días del año.

La actualización del IEPS se realiza conforme a lo establecido por la ley fiscal y forma parte de un mecanismo automático que busca mantener el valor real de la recaudación pública frente al aumento general de precios.

Aunque la medida no indica un precio final específico para los combustibles en las estaciones de servicio (que también depende de otros factores como el costo del petróleo y subsidios), sí anticipa una tendencia al alza en el precio de la gasolina regular, premium y diésel desde enero de 2026.

Con estos cambios, los automovilistas mexicanos deberán prepararse para que llenar el tanque cueste más al iniciar el nuevo año, mientras los ajustes fiscales y económicos continúan marcando el rumbo de los precios de los combustibles en el país.