Asegura FGR avances en investigación y reparación del daño por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que se avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales realizadas luego de lo ocurrido en el Corredor Interoceánico, lo que ha permitido concluir la práctica de las necropsias correspondientes, además de que se han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible, siempre priorizando la reparación del daño a las víctimas.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que las primeras actuaciones han permitido concluir las necropsias correspondientes, además de llevar a cabo diversas diligencias inmediatas para avanzar en el esclarecimiento del accidente.

La FGR destacó que trabaja de manera conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de atender todo lo relacionado con la reparación del daño, como parte de la respuesta institucional tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

¿Qué autoridades participan en la investigación del descarrilamiento?

La Fiscalía recordó que las labores se realizan en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía Estatal.

También participan dependencias federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Marina).

¿Qué avances reporta la FGR en las diligencias periciales?

La FGR precisó que mantiene presencia permanente de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca, además de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los peritos participan en 13 especialidades, entre ellas fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

Entre los avances, la Fiscalía informó que se realiza una revisión documental, además de que continúan los trabajos de campo bajo la conducción del MPF, del personal policial y pericial, para concluir las inspecciones en el lugar de los hechos y en las unidades ferroviarias involucradas.

Asimismo, se llevan a cabo entrevistas a integrantes de la tripulación, en estricto apego a los protocolos y procedimientos, respetando en todo momento la cadena de custodia, incluidas las diligencias relacionadas con la caja negra, conocida como pulser.

Compromiso con las víctimas

Finalmente, la Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.

La dependencia señaló que continuará informando a la sociedad conforme avancen las indagatorias.

