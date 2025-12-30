No es falta de respeto, es poner rostro a las víctimas del Tren Interoceánico: David Fuentes responde a la molestia de Sheinbaum

En la comunidad de Matías Romero, familiares del periodista Israel Enrique Gallegos Soto realizan su sepelio. El hombre de 61 años viajaba con su esposa en el tren y falleció en el lugar del accidente. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM

En el espacio de Así las Cosas PM, el periodista David Fuentes habló de la importancia de que se les ponga rostro a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum criticara al periódico El Universal por publicar en su portada las fotografías de algunas las personas fallecidas en el accidente, sin el supuesto consentimiento de las familias, alegando no tener empatía.

“Esperemos que con la misma indignación con la que (Claudia Sheinbaum) se fue ante una portada, donde no se falta el respeto, y se exponen los rostros de las 13 víctimas. Con esa misma indignación también se le castigue a los responsables de este accidente”.

¿Por qué es importante visibilizar a las víctimas del descarrilamiento?

En entrevista con Karla Santillán, el reportero destacó la importancia de que los medios de comunicación, cuenten las historias de las personas fallecidas, con el fin de que no se minimice la magnitud de la tragedia y queden en el olvido estos casos.

“Esas historias hay que ponerles rostros. De otra manera, estaríamos hablando que volveríamos a caer en el mismo problema si no se identifican esas personas, si no se sabe que esas personas posiblemente estaban de vacaciones, posiblemente era su primer viaje en tren, posiblemente tenían una salida en familia”, dijo el comunicador.

¿Qué hay detrás de la crítica presidencial a la cobertura mediática?

David Fuentes dijo que, lo que le pudo haber causado la molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum, más allá de las víctimas, es que este accidente es muy trágico e impactante para la imagen que ha creado la 4T en esa región, donde son muy apoyados por la sociedad.

El periodista de El Universal, aclaró que ni los reporteros ni los medios de comunicación tienen la culpa de este accidente ferroviario, y que por lo tanto, su labor, solo es informar, narrar y documentar cómo es que están operando las autoridades ante la tragedia.

“Nos toca a nosotros exigir y exhibir el proceso. Si realmente acudieron las autoridades, si están recibiendo el apoyo los deudos de esas familias que salieron en las imágenes, sobre los sobrevivientes a esa tragedia… ¿Qué fue lo que sucedió para que un tren recién inaugurado, un tren que fue muy recibido por toda la gente del Istmo de Tehuantepec, donde hay la 4T tiene mucha fuerza y tiene mucho respaldo. Eso es yo creo que fue lo que más le dolió a la presidencia, en el sentido de que el accidente sucedió en una zona donde la 4T tiene mucho empuje”.

