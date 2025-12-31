En la tragedia del Tren Interoceánico “todo era caldo de cultivo”: Eduardo Ramírez Cato

El experto en infraestructura ferroviaria, Eduardo Ramírez Cato detalló los factores que pudieron contribuir al descarrilamiento del Tren Interoceánico, en tanto se conoce el peritaje oficial. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Luego del descarrilamiento Tren Interoceánico en Oaxaca que deja un saldo de 13 personas fallecidas, Eduardo Ramírez Cato dijo que todo en la zona del siniestro “era un caldo de cultivo” para lo que ocurrió, pero que será el peritaje el que determine cuál o cuáles de los factores contribuyeron a este lamentable suceso.

En entrevista para “Así las Cosas”, con Isaac Morán y Luis Ávila en ausencia de Gabriela Warkentin, el experto en infraestructura ferroviaria detalló que a través de un análisis de la zona desde la aplicación de Google Heart, pudo determinar que la zona en donde ocurrió el siniestro es “de columpios para cruzar el nudo mixteco, una zona de subidas y bajadas, donde hay columpios y no sabes si debes frenar o acelerar”.

Específicamente, dijo que el accidente se dio “luego de una cresta y con 350 metros de bajada empieza la curva de alta graduación, es decir hay curvas de 12 grados, casi esquinas, tras la curva viene la subida y justamente en la parte más baja donde pudo tomar más velocidad viene esta curva”.

Por ello dijo “el primer vagón de pasajeros resbaló, quitó toda la maleza y ahí seguramente iban las personas que fallecieron; el segundo carro queda atravesado y el tercero y cuarto no alcanzan a caer”.

¿Cómo pasaron las locomotoras y descarrila un carro?

El experto detalló que los carros, si son originarios de Inglaterra, manejan curvaturas de 3 grados, no de 12, por lo que calificó como “increíble el uso de un carro así, es un riesgo innecesario, no va a circular siempre va a salirse el riel”.

“En este caso es un carro muy largo, los carros ya eran usados no se sabe qué tipo de mantenimiento hayan tenido, el riel no sabemos si tuvo mantenimiento… Todo era un caldo de cultivo para un accidente”, señaló.

Y agregó que “hay muchos insumos para considerar, pero serán los peritajes los que nos dirán cuál fue la verdadera causa”.

¿Influyeron los durmientes y el balastro en el accidente?

Sobre los durmientes dijo que su objetivo es mantener a distancia los rieles, pero “no creo que sean la causa, en curvas más allá de 6 grados no puedes usar durmientes de concreto”. “Pero habría que revisar la vía y su mantenimiento, si se permitió que en la curva los rieles se abrieran, podría ser el caso”.

Respecto al balastro, detalló que tiene dos funciones: que el durmiente quede envuelto en este “para que no baje y suba, no se corra ni transversal ni longitudinalmente, así como drenar el agua por esa piedra que debe ser triturada. La piedra tiene una pendiente y saca el agua de las vías”. “En este caso el balastro, el tamaño, no es el reglamentario, pero no puedo asegurar que sea causa del desastre, el peritaje dirá si fue un valor más para el accidente”.

