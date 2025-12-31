Alistan operativo de seguridad para concierto de Fin de Año en el Ángel de la Independencia

Preparativos del concierto de música electrónica que se llevará a cabo este miércoles para celebrar el Año Nuevo 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, desplegó a mil 360 elementos policíacos para vigilar el concierto de música electrónica que se llevará a cabo este miércoles para celebrar el Año Nuevo 2026 que se realizará en la glorieta del Ángel de la Independencia a partir de las 6 de la tarde.

¿Cuántos elementos y recursos participarán en el operativo?

La dependencia informó que los más de mil policías serán apoyados con 288 vehículos, 15 motocicletas, un dron y un helicóptero.

Está previsto que el concierto tendrá una afluencia de miles de asistentes y concluirá hasta las 2 de la mañana de este jueves primero de enero del 2026.

¿Qué vialidades presentan cierres por el concierto?

De hecho, continúan los preparativos para este evento musical por lo que se mantiene cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente desde la Glorieta del Ahuehuete hasta La Diana Cazadora, en dirección al Oriente afectando un carril.

La alternativa vial son la avenida Chapultepec y el Circuito Interior.