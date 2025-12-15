Guía del Alcoholímetro en CDMX: Todo sobre el operativo decembrino 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha reforzado el programa “Conduce Sin Alcohol” para las fiestas decembrinas de 2025. El objetivo es claro y se enfocará en salvar vidas y evitar accidentes relacionados con el consumo excesivo de bebidas embriagantes en la capital.

Aquí te decimos cómo va a operar el alcoholímetro para que no pases la Navidad o el Año Nuevo en “El Torito”.

¿Cuáles son los horarios del ‘Alcoholímetro’ diciembre 2025?

Para este cierre de 2025, el alcoholímetro no solo estará en las noches; la vigilancia será permanente y mucho más estricta:

Operativo 24/7: Durante toda la temporada de festejos, habrá puntos de revisión que funcionarán las 24 horas del día .

Durante toda la temporada de festejos, habrá puntos de revisión que funcionarán las . Jornadas Nocturnas Reforzadas: Se han instalado más de 20 puntos itinerantes en las 16 alcaldías, especialmente en las zonas de mayor afluencia como Polanco, Condesa, Roma, Coyoacán y los accesos carreteros a la ciudad.

Se han instalado más de en las 16 alcaldías, especialmente en las zonas de mayor afluencia como Polanco, Condesa, Roma, Coyoacán y los accesos carreteros a la ciudad. Revisiones a Transporte: También se están realizando pruebas aleatorias a conductores de transporte público y de carga en horarios matutinos.

¿Qué pasa si rebasas el límite permitido?

Recuerda que el límite de alcohol en aire espirado es de 0.40 mg/l. Si el aparato marca una cifra superior, las consecuencias son inmediatas y no hay “mordida” que valga:

Arresto inconmutable: El conductor será trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como “El Torito” , por un periodo de 20 a 36 horas .

El conductor será trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como , por un periodo de . Corralón obligatorio: Tu vehículo será enviado directamente al depósito vehicular sin posibilidad de que un acompañante se lo lleve, lo que implica gastos adicionales de arrastre y almacenaje.

Tu vehículo será enviado directamente al depósito vehicular sin posibilidad de que un acompañante se lo lleve, lo que implica gastos adicionales de arrastre y almacenaje. Puntos en la licencia: Se restarán 6 puntos de tu licencia de conducir.

Recomendaciones para una fiesta de Navidad segura

Si vas en grupo, elijan a alguien que no beba esa noche y designa un conductor, así nadie se pondrá en peligro y todos regresarán con bien a su destino.

Otra de las recomendaciones que hacen las autoridades correspondientes es tomar un taxi por aplicación, lo cual sería lo mejor para mantenerte a salvo, solo recuerda enviar tu viaje o ir acompañado o acompañada de una persona de confianza. Esto evitará multas y riesgos al manejar bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, evita usar redes sociales para avisar dónde hay alcoholímetro, que podría ser el motivo por el cual una persona en estado de ebriedad cause un accidente fatal.