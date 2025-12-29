Hoy No Circula 30 de diciembre: ¿Qué autos descansan antes de Año Nuevo en CDMX y Edomex?( Getty Images )

¡Ya es el penúltimo día del 2025! Si tienes planeado salir a realizar las últimas compras para la cena de Año Nuevo o tienes trámites pendientes este martes 30 de diciembre, es vital que revises si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue operando con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México para mantener la calidad del aire.

Evita que una multa o una visita al corralón arruinen tus celebraciones de fin de año. Aquí te damos todos los detalles.

¿Qué autos no circulan este martes 30 de diciembre?

Según el calendario establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este martes, entre las 5:00 y las 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de estas medidas y pueden transitar libremente son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, transporte escolar y servicios fúnebres.

Reemplacamiento 2026 será obligatorio en varios estados: lista, fechas y requisitos

¿En qué zonas aplica la restricción?

El programa es vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, entre los que se encuentran:

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec de Morelos

Nezahualcóyotl

Huixquilucan

Importante: Durante estos últimos días del año, las condiciones climáticas suelen favorecer la acumulación de contaminantes. Te sugerimos seguir las cuentas oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) por si se llegara a activar alguna Fase de Contingencia Ambiental.

Metro CDMX en Nochevieja: Horario del último tren este 31 de diciembre y apertura del 1 de enero de 2026

Multas por incumplir el Hoy No Circula

No respetar la restricción este martes 30 de diciembre podría costarte una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a una sanción económica de entre $2,171 y $3,257 pesos, más el costo del traslado al depósito vehicular (corralón).