Metro CDMX en Nochevieja: Horario del último tren este 31 de diciembre y apertura del 1 de enero de 2026

¿A qué hora cierra el Metro el 31 de diciembre? Horarios para este Año Nuevo 2026.

Con la llegada del Año Nuevo, la rutina cambia, pero la Ciudad de México nunca se detiene, especialmente su sistema de transporte público, por lo que habrá horarios especiales para la noche del 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, por lo que es muy importante planear tus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

¿A qué hora abre el Metro el 31 de diciembre?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el martes 31 de diciembre el servicio inicia a las 5:00 de la mañana, como en un día laboral habitual. Sin embargo, el ajuste viene por la noche.

Horario de cierre del Metro el 31 de diciembre

Durante Nochevieja, 31 de diciembre, el Metro terminará con sus operaciones a las 23:00 horas, siendo la salida del último tren en cada línea alrededor de las 22:30 horas.

Este horario es más corto que el habitual entre semana, cuando el servicio se extiende hasta las 24:00 horas.

#AvisoMetro El horario de servicio para el próximo 31de diciembre será de 5:00 a 23:00 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas.



El horario para el 1 de enero será de día festivo de 7:00 a 24:00 horas y aplicará el programa "Tu bici viaja en Metro".… pic.twitter.com/YbpJ2YHNyb — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 28, 2025

¿Qué horario tiene el metro en Año Nuevo?

El jueves 1 de enero, abrirá a las 7:00 de la mañana y operará hasta las 24:00 horas y, además, aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite el ingreso de bicicletas durante todo el horario de servicio.

¿Qué horario tendrá el Metrobús en Año Nuevo?

El 31 de diciembre, las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 ofrecerán servicio desde las 4:30 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas.

Sin embargo, las líneas 1 y 7 tendrán una extensión especial la noche del 31 de diciembre, ya que operarán hasta la 1:00 de la madrugada del 1 de enero de 2026.

Y para el jueves 1 de enero, el Metrobús iniciará servicio a las 5:00 de la mañana y cerrará a las 24:00 horas en todas sus líneas.