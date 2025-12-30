Fiesta electrónica en Reforma dará la bienvenida al 2026; “que venga toda la banda”: Cultura CDMX

La fiesta electrónica más grande del mundo será en Reforma para la llegada del 2026

La fiesta electrónica en Reforma ya está en marcha. Desde este lunes iniciaron los cierres viales en Paseo de la Reforma para preparar la que será la pista de baile más grande del mundo y celebrar la llegada del 2026 en la Ciudad de México, informó la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Mor.

En entrevista con Isaac Morán y Luis Ávila, en el programa Así las Cosas y en ausencia de Gabriela Warkentin, la funcionaria invitó a la ciudadanía a sumarse al festejo este 31 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, con una celebración gratuita pensada para todas las edades.

¿Dónde estará la pista de baile más grande del mundo?

Ana Francis Mor detalló que la gran pista de baile se instalará entre la glorieta del Ángel de la Independencia y El Ahuehuete, así como del Ángel hacia La Diana Cazadora, donde se espera una afluencia igual o superior a la del año pasado, que alcanzó 200 mil asistentes, desde niñas y niños hasta personas adultas mayores.

“A la gente de la CDMX le gusta bailar; vamos a hacer la fiesta electrónica más grande del mundo, con música electrónica de muchos géneros y generaciones”, afirmó.

¿Qué ofrecerá la fiesta electrónica de Año Nuevo en Reforma?

La celebración contará con DJ’s nacionales e internacionales, pistas especiales para bailarines profesionales y equipos de sonido de alta calidad distribuidos entre cada glorieta, con un ambiente comparable al de grandes eventos en el Estadio GNP.

“El chiste es que venga toda la familia, amigos, que venga la banda en bola. Empezamos desde las 6 de la tarde y acabamos a las 2 de la mañana”, explicó la titular de Cultura.

Cierres viales y recomendaciones para automovilistas

La funcionaria ofreció una disculpa a los automovilistas por los cierres en Paseo de la Reforma, al señalar que “vamos a instalar la pachanga”, aunque aseguró que el transporte público mantendrá sus horarios habituales.

Destacó que el evento es completamente gratuito y que en la zona habrá restaurantes y comercios para que los asistentes puedan hacer pausas, comer o descansar durante la celebración.

