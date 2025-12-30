Ataque directo en marisquería de Eje Central deja un muerto y un herido en el Centro Histórico

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la noche de este martes, una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada a causa de un ataque marisquería con arma de fuego al interior de una marisquería ubicada sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas en pleno Centro Histórico.

¿Cómo ocurrió el ataque en el Centro Histórico?

De acuerdo con los primeros reportes, las personas se encontraban en el sitio cuando un sujeto se acercó y de manera directa efectuó los disparos, por lo que a través de un cerco virtual ya se da seguimiento a una motocicleta en la que posiblemente huyó el probable responsable.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Balacera en Zapopan queda en VIDEO: Ataque contra camioneta Lamborghini deja dos muertos y cinco heridos

¿Qué acciones realizaron las autoridades tras los hechos?

Personal de la SSC tomó conocimiento de los hechos en el lugar donde fue hallada una persona sin vida, derivado de un impacto de arma de fuego en la cabeza, y otra más resultó lesionada.

De lo ocurrido se dio parte al Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

Síguenos en Google News y encuentra más información