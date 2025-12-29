Balacera en Zapopan queda en VIDEO: Ataque contra camioneta Lamborghini deja dos muertos y cinco heridos
Las imágenes captaron el momento en que sujetos armados atacaron a los tripulantes de un Lamborghini en la colonia Residencial Victoria
Un nuevo episodio de violencia en Jalisco quedó registrado en video este lunes en la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, tras un ataque armado contra los tripulantes de una camioneta Lamborghini Urus color naranja, que era escoltada por una GMC Yukon negra. En el ataque, varios hombres armados descendieron de camionetas y emboscaron a los ocupantes de los vehículos, disparando de manera directa y sostenida en plena vía pública.
Videos de la balacera en Zapopan
En redes sociales ya circulan las imágenes que captaron el momento del ataque, donde se observa a los sujetos fuertemente armados, portando armas largas, disparando en repetidas ocasiones contra la camioneta de lujo, agresión que se prolongó durante varios minutos.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno en Jalisco, Salvador Zamora, confirmó la muerte de dos personas, ambas de aproximadamente 40 años de edad. Además, se reportaron al menos cinco personas lesionadas: un hombre de 25 años, otro de 50 y uno más de alrededor de 40 años, entre ellos un menor, quienes fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica, ya que presentaban impactos de bala considerados de gravedad.
Versiones preliminares apuntan a que el ataque podría estar relacionado con una agresión contra un comerciante del Mercado de Abastos, conocido como “El Prieto”. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
Hasta el momento, ni el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, ni el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, han emitido un pronunciamiento público al respecto.