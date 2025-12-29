Presumen Harfuch detención de El Luki, líder criminal vinculado a homicidios en Tabasco

Fuerzas federales implementaron un operativo en el municipio de Centro, Tabasco, donde detectaron a dos hombres, entre ellos el Luki, y una mujer con comportamiento inusual.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de El Luki, identificado como Eduardo Alberto “N”, señalado como líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, Tabasco.

A través de sus redes sociales, García Harfuch indicó que el Luki fue detenido junto a otras dos personas durante un operativo de fuerzas federales en Tabasco.

“Está relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud”, indicó el funcionario federal en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Resultado de trabajos de investigación, el @GabSeguridadMX en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, identificado como generador de violencia… pic.twitter.com/2d9Fh5c81Y — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 29, 2025

¿Cómo ocurrió el operativo para la detención?

La institución a su cargo indicó en un comunicado que, derivado de labores de investigación de gabinete y campo para la identificación de generadores de violencia, fuerzas federales implementaron un operativo en el municipio de Centro, donde detectaron a dos hombres, entre ellos el Luki, y una mujer con comportamiento inusual.

Al aproximarse para realizar una verificación preventiva, las personas intentaron retirarse del lugar, por lo que se efectuó una revisión de seguridad, en donde fueron aseguradas 60 dosis de cocaína.

¿Qué delitos se le atribuyen a “El Luki”?

Las tres personas fueron detenidas, se les informaron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Cabe señalar que entre los detenidos se identificó a Eduardo Alberto “N”, relacionado con homicidios, extorsión y delitos contra la salud, además de ser señalado como generador de violencia en Macuspana y zonas aledañas.

¿Qué autoridades participaron en el despliegue?

En dicho operativo participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Síguenos en Google News y encuentra más información