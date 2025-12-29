Hoy No Circula 29 de diciembre: ¿Qué autos descansan en el último lunes del 2025?( Getty Images )

Iniciamos la última semana del 2025 y, si tienes planeado circular por la capital del país o la zona conurbada, es fundamental que conozcas las restricciones viales. Para este lunes 29 de diciembre, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual para intentar mantener bajo control las emisiones contaminantes en el Valle de México.

Aquí te compartimos los detalles para que no te lleves una sorpresa desagradable antes de que termine el año.

¿Qué autos no circulan este lunes 29 de diciembre?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben descansar este lunes, entre las 5:00 y las 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Qué vehículos están exentos?

Pueden transitar sin restricciones, como todos los días, los siguientes:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia, servicios fúnebres y transporte con placas de discapacidad.

¿Cuál es la multa por infringir el programa?

En este 2025, la sanción por no respetar el Hoy No Circula va de las 20 a 30 UMA. Esto se traduce en una multa económica que oscila entre los $2,171 y los $3,257 pesos, además del posible arrastre al corralón, lo cual complicaría tus planes de fin de año.