BIVA supera cifras de 2024 y prevé mayor actividad en 2026

Con volúmenes de financiamiento superando los 180 mil millones de pesos en este 2025, BIVAMx supera sus índices de 2024 y prevé grandes oportunidades en 2026.

En BIVA (Bolsa Institucional de Valores)estamos teniendo muy buenos números, superando los índices de 2024, con volúmenes de financiamiento superando los 180 mil millones de pesos en este 2025, lo cual habla de una fortaleza frente a los clientes que están regresando a BIVA México. En 2026 vamos a ver actividad en el mercado mexicano, pues aunque estamos en deuda, debemos trabajar en capitales, afirmó la directora general de BIVA México, María Ariza, en entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus.

De acuerdo con la directiva, BIVA México crece no solo en temas de financiamiento sino también en volumen operado, no solo a nivel mercado, pero sí en la posición relativa, posicionando a la firma a nivel nacional en mercados internacionales eso ha generado muy buena recepción de nuevos potenciales nombres que acompañan a BIVA.

¿Cómo impacta la coyuntura económica en la actividad bursátil?

Vamos posicionándonos bien con los retos que tienen que ver con la renegociación, tarifas, incertidumbre, pero con el tema de la coyuntura de bajar tasas, mejora la actividad corporativa; acelerar las reaperturas y colocaciones. Todo con buenas perspectivas, muchas buenas oportunidades para las empresas medianas y pequeñas.

¿Qué viene con la nueva Ley Simplificada?

Respecto a la Ley Simplificada, la experta señaló que las casas de bolsa deben hacer sus reglamentos internos, autorizados por el regulador, con el cual BIVA ya cuenta y lo que sigue es “una dinámica de regresar con las empresas que habíamos venido acompañando, estas empresas están interesadas, regresar y hacer un esfuerzo importante por captar el interés de los inversionistas”. “Hemos buscado no solo traer nuevos nombres, sino la base de nuevos inversionistas de trabajo debe ser paralelo”, aseguró.

¿Qué se espera del mercado en los próximos años?

Dando un contexto de la importancia de traer nuevos nombres al mercado con un capital importante y de acompañamiento. Esa etapa de presentar empresas con inversionistas de la mano de la casa de bolsa debe llegar durante el próximo año y medio.

Esperamos ver nuevos nombres y que los inversionistas den la oportunidad de entrar a refrescar el mercado. Con atracción no solo con el esfuerzo nacional e internacional, con diversidad y buscando el acompañamiento de la Ley Simplificada con los bonos de apertura.

