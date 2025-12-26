Hoy No Circula 26 de diciembre: Evita multas después de Navidad; estos autos descansan en CDMX y Edomex / abalcazar

Si tienes planeado salir este viernes 26 de diciembre, ya sea para continuar con las reuniones familiares o retomar tus actividades, es vital que revises si tu vehículo tiene permiso para circular en la Zona Metropolitana del Valle de México, a través de programa Hoy No Circula.

Aquí te decimos quiénes deben quedarse en casa para evitar que el cierre de año te traiga una multa inesperada.

¿Qué autos no circulan este 26 de diciembre?

Según el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este viernes, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, no pueden transitar los siguientes vehículos:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

Vehículos que sí pueden circular este viernes

A pesar del color del engomado o la placa, los siguientes autos están libres de restricciones:

Hologramas 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (categoría 1 y 2).

Vehículos con placa de discapacidad.

Transporte escolar, de servicios fúnebres, de seguridad y de emergencia.

¿Dónde aplica la restricción?

Recuerda que esta medida es vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo zonas de alto flujo como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec.

Multas y sanciones

No respetar el programa este viernes podría costarte caro. Las multas vigentes para este 2025 oscilan entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos, sumado al costo del arrastre al corralón en caso de ser necesario.