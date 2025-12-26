Mexicana aerolínea cumple dos años como empresa del Estado con operaciones desde el AIFA

La Mexicana aerolínea cumplió dos años de operaciones como aerolínea del Estado. Cabe recordar que la empresa suspendió todos sus servicios en 2010 y fue revivida como una compañía paraestatal.

Actualmente, la aerolínea tiene como sede principal el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y opera 14 rutas, entre ellas Tulum, Monterrey, Oaxaca, Puerto Vallarta, Villahermosa e Ixtapa Zihuatanejo.

Aunque está considerada como una aerolínea de bajo costo, la ubicación del AIFA no ha registrado un crecimiento significativo debido a la falta de vías rápidas de comunicación entre la Ciudad de México y la terminal Felipe Ángeles.

¿Cómo inició la operación de Mexicana aerolínea tras su relanzamiento?

Para el inicio de sus operaciones, la empresa obtuvo en calidad de préstamo tres aviones Boeing 737-800 pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana. A partir de 2025 comenzó a recibir aeronaves Embraer E195-E2.

En total, la flota suma ya cinco aeronaves Embraer de un pedido total de 20: 10 modelos E190-E2 y 10 E195-E2.

Para 2026 se espera la llegada de siete aviones y para 2027 los ocho restantes, informó hace dos semanas el director general de la aerolínea estatal.

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento de pasajeros?

El mismo directivo detalló que todas las operaciones actuales ya se realizan con aviones E195-E2 y que se prepara el regreso de los Boeing 737-800 a la Fuerza Aérea.

Asimismo, señaló que se proyecta un crecimiento superior al 25% en el tráfico de pasajeros para 2026, lo que implicaría alcanzar una cifra de 450 mil 292 personas transportadas, estimación que ya contempla la integración de los aviones Embraer.

Durante el primer semestre del año, la aerolínea transportó poco más de 200 mil pasajeros, lo que representó un incremento del 24% en comparación con el mismo periodo de 2024. En ese lapso, el factor de ocupación alcanzó el 53%, lo que significó un aumento interanual del 15%.

ahz.

