A unas horas de los festejos guadalupanos inicia la llegada de miles de peregrinos a la Basílica

A unas horas de la celebración de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, las autoridades estiman que más de 4 millones de peregrinos han pasado ya por el atrio guadalupano, y prevén que para el próximo domingo la cifra supere los 12 millones de visitantes, rebasando los registros de otros años. La llegada anticipada de feligreses responde al cumplimiento de mandas y agradecimientos antes del festejo principal.

¿Cómo avanza el operativo por la llegada de los peregrinos?

Como cada año, miles de fieles acuden a rendir tributo a la Virgen, por lo que se reforzó la vigilancia en carreteras, avenidas y accesos a la capital. Desde este lunes, comenzó el operativo especial ante el arribo de grupos de peregrinos Basílica que viajan a pie, en bicicleta o en caravanas rumbo al recinto religioso ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Qué se vive en las inmediaciones de la Basílica?

En calles cercanas a la Basílica continúan los flujos constantes de personas que llegan a agradecer favores o solicitar milagros relacionados principalmente con salud y trabajo. Otros grupos ya emprenden el retorno a sus lugares de origen tras cumplir su visita al Tepeyac.

Continúa la llegada de peregrinos a la @INBGuadalupe; saldo blanco hasta el momento durante el operativo de la @SSC_CDMX por el #DíaDeLaVirgen.



Se estima que, hasta las 11 de la mañana, más de 4 millones de personas han acudido al recinto guadalupano.



📹: @sandovalvictor vía… pic.twitter.com/yK0BWsFfom — W Radio México (@WRADIOMexico) December 11, 2025

¿Qué recomiendan las autoridades?

Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y la alcaldía Gustavo A. Madero informaron que esperan un número mayor de visitantes en comparación con años anteriores, por lo que colocarán filtros especiales los días 11 y 12 de diciembre para evitar incidentes debido a las grandes concentraciones.

La Guardia Nacional pide extremar precauciones en carreteras y autopistas ante el tránsito continuo de peregrinos, ya sea en ruta hacia la Basílica o de regreso a casa.

