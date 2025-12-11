;

  • 11 DIC 2025, Actualizado 22:01

A unas horas de los festejos guadalupanos inicia la llegada de miles de peregrinos a la Basílica

Autoridades capitalinas prevén un incremento histórico de fieles y refuerzan la vigilancia ante la llegada masiva de peregrinos Basílica.

Miles de peregrinos llegaron desde tempranas horas a la Basílica de Guadalupe.

Miles de peregrinos llegaron desde tempranas horas a la Basílica de Guadalupe.

Víctor Sandoval Hernández

A unas horas de la celebración de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, las autoridades estiman que más de 4 millones de peregrinos han pasado ya por el atrio guadalupano, y prevén que para el próximo domingo la cifra supere los 12 millones de visitantes, rebasando los registros de otros años. La llegada anticipada de feligreses responde al cumplimiento de mandas y agradecimientos antes del festejo principal.

TE PUEDE INTERESAR: Turismo religioso generará derrama de 21.7 mil millones por Día de la Virgen de Guadalupe

¿Cómo avanza el operativo por la llegada de los peregrinos?

Como cada año, miles de fieles acuden a rendir tributo a la Virgen, por lo que se reforzó la vigilancia en carreteras, avenidas y accesos a la capital. Desde este lunes, comenzó el operativo especial ante el arribo de grupos de peregrinos Basílica que viajan a pie, en bicicleta o en caravanas rumbo al recinto religioso ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Miles de peregrinos llegaron desde tempranas horas a la Basílica de Guadalupe.

¿Qué se vive en las inmediaciones de la Basílica?

En calles cercanas a la Basílica continúan los flujos constantes de personas que llegan a agradecer favores o solicitar milagros relacionados principalmente con salud y trabajo. Otros grupos ya emprenden el retorno a sus lugares de origen tras cumplir su visita al Tepeyac.

Miles de peregrinos llegaron desde tempranas horas a la Basílica de Guadalupe. Foto: W Radio

¿Qué recomiendan las autoridades?

Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y la alcaldía Gustavo A. Madero informaron que esperan un número mayor de visitantes en comparación con años anteriores, por lo que colocarán filtros especiales los días 11 y 12 de diciembre para evitar incidentes debido a las grandes concentraciones.

Miles de peregrinos llegaron desde tempranas horas a la Basílica de Guadalupe. Foto: W Radio

La Guardia Nacional pide extremar precauciones en carreteras y autopistas ante el tránsito continuo de peregrinos, ya sea en ruta hacia la Basílica o de regreso a casa.

Miles de peregrinos llegaron desde tempranas horas a la Basílica de Guadalupe. Foto: W Radio

Síguenos en Google News y encuentra más información

RSU

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad