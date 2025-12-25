Venezuela libera a 71 presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales otorgadas a Maduro

El gobierno de Venezuela libera a 71 presos políticos detenidos en las protestas por las elecciones presidenciales de 2024.

El gobierno de Venezuela puso en libertad a 71 presos políticos que fueron detenidos durante las protestas desatadas luego de las elecciones presidenciales de 2024, donde se declaró ganador a Nicolás Maduro enmedio de denuncias de fraude.

Protestas postelectorales en Venezuela 202

Al menos 2,000 personas fueron detenidas tras las protestas por las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral le concedió el triunfo al chavista Nicolás Maduro desatando acusaciones de fraude a nivel nacional e internacional.

La oposición liderada por María Corina Machado mostró copias de las actas donde resultaba ganador el opositor Edmundo González, lo que resultó en protestas que fueron apagadas con violencia por el régimen chavista con cientos de personas detenidas.

Liberación de presos es un logro insuficiente

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirmó que se trata de 65 hombres que estaban en la cárcel de Tocorón, tres mujeres liberadas de Las Crisálidas y tres adolescentes que se encontraban en La Guaira.

Aunque señaló que la noticia las llena de alegría y esperanza, el Comité confirmó que seguirán en la lucha contra la dictadura: “es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”.

Nuevas sanciones contra Venezuela

A través de su embajador ante la ONU, Mike Waltz, Estados Unidos advirtió que el presidente Donald Trump tiene toda la intención de usar todo el poder y la fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro.

En las últimas semanas, Trump ha tomado varias acciones contra familiares y el transporte de petróleo, la mayor fuente de ingresos de Venezuela, tales como:

Confiscó un buque petrolero sancionado

Cierre del espacio aéreo

Sanciones a navieras y buques que ayudan al transporte de petróleo de Venezuela

Sanciones contra tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores

Despliegue militar en el Caribe

Sanciones de Trump contra Maduro

El gobierno de Estados Unidos duplicó en agosto a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusándolo de ser “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

En noviembre, Estados unidos aseguró que Nicolás Maduro es integrantes del Cártel de Los Soles, al que declaró organización terrorista, y lo responsabilizó del tráfico de drogas hacia su territorio junto con las organizaciones criminales Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

El pasado 22 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Maduro “tiene que irse” y que es un enemigo de Estados Unidos.

