Claudia Sheinbaum envía mensaje de Navidad desde Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió este 24 de diciembre de 2025 un mensaje de Navidad para desear felices fiestas al pueblo mexicano, en el que subrayó que lo más importante durante estas fechas.

El mensaje fue difundido a través de un video en redes sociales, donde la mandataria aparece acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, mientras recorren los pasillos de Palacio Nacional.

En el video, Sheinbaum saluda a elementos del Ejército Mexicano que se encuentran en el recinto y observa la decoración navideña, que incluye nochebuenas y un árbol de Navidad instalado en el histórico inmueble.

¿Qué dijo Sheinbaum en su mensaje navideño?

En su mensaje, la presidenta hizo un llamado a fortalecer la convivencia, la solidaridad y el respeto entre las personas, recordando que la Navidad es un momento para reflexionar sobre los valores que unen a la sociedad.

“Lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás” — , expresó la mandataria en el video compartido en su cuenta oficial de la red social X.

¿Habrá Mañanera del Pueblo en Navidad?

A través de la misma plataforma, la presidenta recordó que del 24 al 26 de diciembre se suspenderán las conferencias matutinas conocidas como la Mañanera del Pueblo, con motivo de las celebraciones decembrinas.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que las conferencias se retomarán durante el fin de semana, desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

