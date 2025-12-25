¿Hay doble Hoy No Circula en Navidad? Estos autos descansan el 25 de diciembre en CDMx y Edomex / ©fitopardo

Si tienes planes para recalentado o vas a visitar a la familia este jueves 25 de diciembre, es fundamental que verifiques si tu vehículo puede circular. A pesar de ser un día festivo oficial, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México para evitar complicaciones ambientales.

Aquí te detallamos las restricciones para que las multas no arruinen tu festejo.

¿Qué autos no circulan este jueves 25 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa este jueves, entre las 5:00 y las 22:00 horas, son:

Vehículos con engomado VERDE .

. Terminación de placa 1 y 2 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

Vehículos que pueden circular en Navidad

Como es habitual, quedan libres de estas limitaciones los siguientes vehículos:

Autos con Holograma 00 y 0 .

. Vehículos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte de pasajeros, de carga, servicios de emergencia y autos con placa de discapacidad.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detecte altos niveles de contaminantes por el uso de pirotecnia o fogatas durante la Nochebuena, podría activarse una Contingencia Ambiental. Te recomendamos estar pendiente de las actualizaciones de última hora.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Si llegas a ignorar el programa ambiental, podrías hacerte acreedor a una multa que va de las 20 a las 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a un monto entre $2,171 y $3,257 pesos, además de que tu vehículo podría ser remitido al depósito vehicular (corralón).