Conduce Sin Alcohol envía al Torito a 73 conductores en Navidad

El alcoholímetro se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX

Durante la Nochebuena hasta las 11 de la mañana de este 25 de diciembre 73 conductores pasaron la Navidad en el Torito recordando que el programa Conduce Sin Alcohol continuará vigente las 24 horas hasta el próximo 6 de enero del 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el programa Conduce Sin Alcohol en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ha incrementado en el número de elementos para cubrir puntos donde se han presentado percances automovilísticos por consumo de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad.

A una semana del reforzamiento del Alcoholímetro decembrino aumentó el número de conductores sancionados al enviar a 850 conductores por manejar en estado de ebriedad por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Inclusión Social conocido como el “Torito”.

¿Qué sanciones aplica el programa Conduce Sin Alcohol?

Las personas que fueron sancionadas deben cumplir un arresto de 20 a 36 horas inconmutables dependiendo del grado de alcohol que reportaron al momento de la prueba y que supero el 0.4 grados, es decir, no aplican multas, sólo las horas de privación de la libertad.

En lo que va de la semana, se realizaron 236 mil 442 pruebas AlcoStop, ambiente interior del vehículo y 2 mil 759 pruebas de alcoholemia por aire espirado.

Los 850 conductores sancionados, superaron el límite permitido de consumo de alcohol para conducir, por lo que 839 vehículos fueron remitidos al corralón que además deben pagar el arrastre del auto en los corralones y en caso de tener multas al reglamento de tránsito deberán cubrir para la liberación de los vehículos.

Los puntos de revisión se establecen en las 16 alcaldías principalmente en zonas comerciales, de restaurantes y vías de mayor circulación para aplicar las respectivas pruebas a los conductores.

