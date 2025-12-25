Volcadura de autobús en Zontecomatlán, Veracruz deja 8 fallecidos

Un autobús de pasajeros volcó y cayó en un río en el municipio de Zontecomatlán al norte del estado de Veracruz, con un saldo de 8 personas fallecidas y 19 lesionados, la tarde-noche del 24 de diciembre.

La unidad salió de la Ciudad de México con destino final en la región de Chicontepec, sin embargo, sufrió el accidente a pocas horas de su destino.

Se activó una intensa movilización de cuerpos de rescate, personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad, quienes descendieron hasta el cauce del río para realizar complejas maniobras de auxilio y recuperación.

Los lesionados fueron trasladados de emergencia a hospitales del municipio de Chicontepec, donde reciben atención médica tras el fuerte impacto y el riesgo de hipotermia por las condiciones del entorno.

¿Quiénes resultaron lesionados y qué se sabe de las causas del accidente?

Entre los lesionados se encuentran:

Juan Carlos Martínez

Rubén de la Cruz

Víctor de la Cruz

Raúl de la Cruz Hernández

Moisés Hernández

Misael Hernández

Julio Hernández

Jesús Bautista

Emiliano Bautista

Leticia Hernández Bautista

José Emiliano Bautista

Miguel Martínez Hernández

Fortino Hernández Hernández

Danna de la Cruz (menor de edad)

Hasta el momento, las causas oficiales que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad no han sido determinadas por los peritos viales.