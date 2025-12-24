¿Qué significan los colores de ropa interior para Año Nuevo?

El Año Nuevo siempre trae consigo sorpresas pero si quieres atraer cualquier cosa a tu vida, se rumora que necesitas utilizar ropa interior de ciertos colores para que pueda ayudarte a cumplir tu deseo. Así que si no sabes qué color necesitas usar, te dejamos una guía completa del significado de cada color de ropa interior que puedes utilizar para manifestar lo mejor para tu vida en este 2026.

TAMBIÉN PUEDES LEER: 3 Rituales de Fin de Año para atraer dinero y amor en este 2026

¿Qué es el “ritual” de los colores de ropa interior en Año Nuevo?

Entre las maletas, uvas o tirar frijoles en tu casa al sonar las 12 campanadas, los rituales de Año Nuevo no se hacen esperar. Y es que uno de ellos que para nada debe faltar es el color de la ropa interior pero ¿en qué consiste este ritual?

Éste consiste en utilizar una prenda de un color en específico durante la última noche del año para atraer ciertas energías, y si, la que decidas. Por lo que cada color tiene un significado diferente.

Claramente para que funcione se dice que se necesita tener (además de la ropa interior) mucha fe y la intención que le pongas al estrenarla en pleno Año Nuevo.

¿Qué significan los colores de ropa interior para el Año Nuevo?

Si no sabes qué ropa interior elegir, te dejamos un poco sobre su significado para que decidas qué resuena mejor contigo y tus propósitos de Año Nuevo:

Rojo: El favorito de muchos. Representa el amor, la pasión y el deseo. Ideal si buscas pareja o quieres encender la chispa en tu relación actual.

El favorito de muchos. Representa el amor, la pasión y el deseo. Ideal si buscas pareja o quieres encender la chispa en tu relación actual. Amarillo: El más buscado en México. Atrae el dinero, la abundancia, la prosperidad y el éxito profesional.

El más buscado en México. Atrae el dinero, la abundancia, la prosperidad y el éxito profesional. Blanco: Simboliza la paz, la armonía y la pureza. Es perfecto si buscas un año con menos estrés y más claridad mental.

Simboliza la paz, la armonía y la pureza. Es perfecto si buscas un año con menos estrés y más claridad mental. Verde: Representa la esperanza, la salud y la naturaleza. Muy recomendado si tu prioridad para 2026 es el bienestar físico.

Representa la esperanza, la salud y la naturaleza. Muy recomendado si tu prioridad para 2026 es el bienestar físico. Azul: Atrae el equilibrio y la seguridad. Es ideal para quienes tienen proyectos nuevos y necesitan confianza en sí mismos.

Atrae el equilibrio y la seguridad. Es ideal para quienes tienen proyectos nuevos y necesitan confianza en sí mismos. Negro: Aunque pocos lo usan, representa el lujo, el poder y la dignidad.

Recuerda que para que funcione la ropa interior necesita ser nueva y deberás estrenarla en Año Nuevo. Hay algunos expertos y expertas queincluso mencionan, que la debes poner al revés antes de las 12:00 AM y cambiarlas de inmediato al derecho para “asegurar” que el deseo se cumpla.

Sea como sea, el chiste es que te sientas cómodo o cómoda con estos rituales, y sobre todo, que creas fielmente en ti para poder lograr lo que viene para ti en 2026.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡CDMX tendrá la fiesta electrónica más grande del mundo! Todo sobre el mega concierto de Año Nuevo en Reforma