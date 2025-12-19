3 Rituales de Fin de Año para atraer dinero y amor en este 2026

Bien dicen que la fé mueve montañas, y si eres de las personas que creen en todos los rituales de manifestación, te traemos 3 rituales que son eficaces para atraer dinero y amor en este 2026.

Y es que estamos en ese momento del año donde hacemos un balance de lo vivido y nos llenamos de esperanza por lo que está por venir. En México, somos expertos en ponerle una pizca de magia a la última noche del calendario para atraer la abundancia, y por eso, los rituales de año nuevo se han convertido en una tradición infaltable en cada hogar, desde Tijuana hasta Cancún.

Ya sea que busques estrenar coche, encontrar al fin a tu “casi algo” o simplemente que no falte la salud en la familia, aquí te contamos todo lo que debes saber para que tus decretos se cumplan.

¿Cuándo es el mejor momento para hacer los rituales de año nuevo?

Aunque la energía del cambio se siente durante todo el mes de diciembre, el momento clave es la medianoche del 31 de diciembre. Justo cuando suenan las 12 campanadas y estamos haciendo el brindis, es cuando se deben ejecutar la mayoría de los rituales de año nuevo para conectar con la energía del ciclo que inicia.

Algunos expertos en tradiciones populares sugieren que la limpieza profunda de la casa (para sacar las malas vibras) debe hacerse desde la mañana del 31, pero los rituales de atracción son exclusivos del primer minuto del 1 de enero.

¿Por qué hacemos rituales de año nuevo?

Más allá de la superstición, estos actos tienen un valor simbólico y psicológico muy fuerte. Hacer rituales de año nuevo nos ayuda a cerrar capítulos, soltar lo que ya no nos sirve y, sobre todo, a enfocar nuestra mente en metas claras.

Es una forma de decirle al universo (y a nosotros mismos) qué es lo que realmente deseamos. En la cultura mexicana, es una mezcla de fe, tradición familiar y esa alegría que nos caracteriza para celebrar que tenemos una nueva oportunidad de empezar de cero.

¿Qué rituales de año nuevo son los más efectivos para atraer dinero y amor?

Si lo que quieres es que tu cartera siempre esté llena y el corazón bien acompañado, toma nota de los clásicos que nunca fallan:

Para el dinero:

El ritual de las lentejas es el rey. Puedes poner un puño de lentejas crudas en tus bolsillos o regalarlas en bolsitas rojas a tus invitados. También, colocar un billete de alta denominación en tu zapato derecho te ayudará a “pisar fuerte” económicamente.

Para el amor:

No basta con brindar; pues debes colocar un anillo de oro (puede ser prestado, pero que sea de oro) dentro de tu copa antes de que den las 12. Bebes el contenido (sin pasarlo) y luego abrazas a la primera persona que tengas cerca. Dicen que esto atrae una relación sólida y seria en menos de seis meses.

Para los viajes:

Si tu sueño es conocer el mundo en 2026, sal a dar una vuelta a la manzana con tus maletas justo después de las 12. ¡Entre más lejos camines, más lejos viajarás!

No importa cuál elijas, lo más importante es que hagas estos rituales de año nuevo con mucha convicción y alegría. Recuerda que la intención es lo que cuenta para que este 2026 sea tu mejor año.