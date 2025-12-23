Refrescos, cigarros, ropa y videojuegos, los artículos que subirán de precio en 2026

El próximo año, los consumidores mexicanos enfrentarán un impacto directo en su bolsillo debido a diversos ajustes fiscales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, entre ellos los productos más caros serán refrescos, cigarros, ropa y hasta los videojuegos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha actualizado las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se aplican a una amplia gama de productos de consumo masivo. Esto se traduce en precios más altos en artículos cotidianos, desde bebidas y cigarros hasta entretenimiento digital y moda.

Te puede interesar: El SAT requerirá el pago de 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas en enero de 2026

El ajuste al IEPS responde al mecanismo legal que vincula el impuesto con la inflación anual, con un factor de actualización de aproximadamente 3.79%, según la autoridad fiscal. Aunque la medida afecta principalmente a combustibles, también impacta productos como refrescos carbonatados y bebidas saborizadas, que verán un incremento notable en su precio final.

Más allá de las bebidas, los cigarros y productos con nicotina también enfrentarán alzas, dado que el impuesto sobre estos artículos se ha expandido para cubrir diversas presentaciones y marcas. En años recientes, especialistas del sector alertaron que esto podría reflejarse en un precio superior a los 100 pesos por cajetilla en muchas tiendas y comercios.

Los ajustes fiscales también alcanzan al mundo del entretenimiento y la moda. Según diversas propuestas legislativas previas a la aprobación del Paquete Económico 2026, productos como videojuegos con contenido considerado violento podrían pagar nuevos impuestos sobre su venta, lo que podría trasladarse a un mayor costo para los consumidores. Incluso la ropa importada y calzado proveniente de ciertos mercados enfrenta una presión fiscal superior debido a cambios en aranceles y gravámenes.

Este conjunto de medidas tendrá un efecto acumulado en el inicio de año, justo durante la llamada “cuesta de enero”, cuando las familias ajustan su presupuesto tras el gasto decembrino. Analistas recomiendan anticipar compras y revisar alternativas más económicas para mitigar el impacto del aumento de precios en 2026.