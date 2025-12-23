Impuesto a videojuegos violentos: ¿sigue vigente o fue cancelado en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, contemplado inicialmente en el Paquete Económico 2026, no se aplicará el próximo año. La decisión fue anunciada durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde explicó los motivos técnicos y regulatorios que llevaron a cancelar la medida.

Sheinbaum señaló que resulta inviable definir con claridad qué videojuegos pueden considerarse violentos, lo que haría complejo y subjetivo aplicar un gravamen. “Ya no se va a cobrar ese impuesto.

Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no; entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”, afirmó la mandataria. Con ello, el gobierno descartó avanzar con un cobro que había generado dudas entre consumidores y la industria del entretenimiento digital.

La propuesta del impuesto había surgido como parte de una estrategia para desincentivar el consumo de contenidos con violencia extrema, pero la presidenta reconoció que la clasificación de videojuegos y su fiscalización implicarían retos operativos y legales. Además, expertos habían advertido posibles impactos en precios, así como conflictos con estándares internacionales de clasificación.

En sustitución del gravamen, Sheinbaum anunció que el gobierno federal impulsará campañas de concientización dirigidas a madres, padres y jóvenes sobre el uso responsable de videojuegos, especialmente aquellos con contenido excesivamente violento. El objetivo será prevenir conductas agresivas y fomentar una cultura de consumo informada, sin recurrir a cargas fiscales difíciles de implementar.

Con esta decisión, los precios de los videojuegos no se verán afectados por un nuevo impuesto en 2026, lo que ofrece certidumbre a consumidores y desarrolladores. El gobierno reiteró que mantendrá el enfoque en educación, orientación y prevención, en lugar de medidas tributarias que resulten complejas o poco claras para su aplicación.