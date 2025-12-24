Clima en Noche Buena - 24 de diciembre: Recomendaciones para vestir en la cena de Navidad

¡Que no te gane el clima! Checa el pronóstico del tiempo en vísperas de Navidad.

Ya estamos listos para recibir la Navidad y las compras de pánico están a la orden del día para que en la noche de este 24 de diciembre las familias mexicanas se reúnan para pasar juntos la Noche Buena. Y algo que debes tomar muy en cuenta es cómo estará el pronóstico del clima a lo largo del día en el Valle de México, en especial por la tarde - noche, durante la cena navideña.

¿Lloverá en CDMX durante Noche Buena?

En la capital amanecemos con un clima fresco y nublado. Por la tarde el ambiente será más templado con nubes dispersas y una temperatura máxima de 22°C. Mientras que por la noche, la temperatura puede descender a 13°C o 10°C.

¿Cómo estará el clima en Edomex el 24 de diciembre?

En el Estado de México amanece nublado y el clima estará así a lo largo del día , con posibilidad de bancos de niebla y nubes bajas.

La temperatura máxima estará alrededor de 20 °C a 22 °C y la mínima entre 7 °C y 9 °C.

En cuanto a las lluvias, son pocas las posibilidades. Probablemente haya llovizna ligera y breve durante la noche. En zonas altas de Edomex, en especial en áreas montañosas, se mantiene una pequeña probabilidad de agua-nieve o nieve muy ligera en altitudes superiores.

Recomendaciones de cómo vestirte para la Cena de Navidad

Dado al clima que habrá por la tarde noche tanto en CDMX como en Edomex, la recomendación es usar una blusa o camisa de manga larga como base cómoda, si quieres agregar una playera térmica como fondo para evitar el frío, mejor.

Una chamarra agravadora o abrigo como capa exterior te protegerá del clima fresco que se espera en la tarde noche.

También puedes llevar un suéter ligero como capa intermedia, que te ayude a mantener una temperatura templada si de pronto llegas a sentir un poco de bochorno y de pronto quieres quitarte la chamarra o el abrigo.

Accesorios como una bufanda o pashmina serán ideales si tu reunión familiar será al aire libre. Al igual que zapatos cerrados como botas o botines y no estará de más cargar con un paraguas.