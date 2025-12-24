Absuelven a Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’ por un caso de secuestro y ordenan su inmediata liberación... ¿saldrá de prisión?

El secuestrador Daniel Arizmendi López ‘El Mochaorejas’, fue absuelto del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, por una jueza federal, quien ordenó su inmediata liberación por esta causa; sin embargo, el delincuente no podrá abandonar la cárcel debido a que enfrenta otras condenas.

‘El Mochaorejas’ lleva 27 años preso y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

La jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó absolverlo al considerar que los medios de prueba presentados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fueron insuficientes para acreditar su responsabilidad penal.

¿Por qué fue absuelto del delito de secuestro?

La juzgadora precisó que, aunque existe la declaración de un padre de familia que identificó a Daniel Arizmendi a partir de entrevistas transmitidas por televisión tras su captura en 1998, como la persona que lo llamaba para negociar la liberación de su hijo, a quien le fue amputada una oreja, no hubo imputación directa que permitiera establecer su responsabilidad plena.

El expediente describe de manera detallada el cautiverio de la víctima ocurrido en el año 1997 y cómo fue obligada a firmar una carta dirigida a su padre, pidiéndole perdón por haber dicho a sus secuestradores que su familia tenía dinero.

¿Por qué ‘El Mochaorejas’ seguirá en prisión?

Aunque fue absuelto del delito de secuestro, 'El Mochaorejas’ fue encontrado responsable del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que se le impuso una pena de ocho años de prisión y una multa de 500 días, equivalentes a 13 mil 225 pesos.

Debido a que ha permanecido 27 años privado de la libertad, la jueza determinó que la pena ya fue compurgada y ordenó su libertad inmediata únicamente por esta causa penal, “sin perjuicio de que permanezca recluido por procesos penales diversos o a disposición de otra autoridad”.

¿Quién es ‘El Mochaorejas’?

Daniel Arizmendi López, alias 'El Mochaorejas’, se convirtió en uno de los criminales más peligrosos del país al encabezar una de las organizaciones más violentas dedicadas al secuestro.

Su apodo se debe a que mutilaba las orejas de sus víctimas y las enviaba a sus familiares como método de presión para exigir rescates millonarios.

Fue capturado el 17 de agosto de 1998 por la Policía Judicial en el municipio de Naucalpan, Estado de México, junto con varios integrantes de su banda criminal.

Hace unos días, un Tribunal Federal concedió un amparo a Dulce Paz Venegas Martínez, pareja sentimental del secuestrador.

La sentencia dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado hace 26 años por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, al determinar que debió ser procesada en el fuero común y no en el federal, en un caso distinto.

La mujer fue detenida junto con Daniel Arizmendi, cuando ambos salían de su domicilio en el Estado de México.

