Suman 6 muertes por caída de avión de la Marina en Texas que apoyaba a la Fundación Michou y Mau

Un avión tipo King Air ANX 1209 de la Secretaría de Marina de México se estrelló en Galveston, Texas. Hay cinco muertos.

La Secretaría de Marina Armada de México informó que aumentó a seis el número de personas muertas en Texas debido a la caída de un avión de la Marina mexicana que transportaba a 8 personas, entre ellas a un menor de dos años con quemaduras severas, en apoyo a la Fundación Michou y Mau.

Esto, tras el hallazgo del cuerpo del teniente Luis Castillo Terrones, que se mantuvo como desaparecido desde el incidente ocurrido el 23 de diciembre cerca de Galveston.

Equipos de rescate salvaron a varios personas, entre ellos un menor de edad. Ampliar

¿Quiénes fallecieron en el accidente del avión en Texas?

Con este hallazgo se confirma que solo hay dos sobrevivientes del accidente de la aeronave que partió de Mérida, Yucatán, y que transportaba a un niño de dos años al Hospital Shriners para Niños Quemados, donde recibiría atención especializada.

El menor originario de Campeche había sufrido quemaduras graves al caer en una olla de agua hirviendo.

De acuerdo con información de medios de Estados Unidos, en el incidente de la aeronave Beechcraft King Air fallecieron:

Federico Efraín ‘R’ ‘C’, menor de edad.

Juan Alfonso Adame González (Médico).

Teniente ANPA Víctor Rafael Pérez Hernández.

Teniente SSN Juan Iván Zaragoza Flores.

teniente Luis Castillo Terrones.

Marinero ANE Guadalupe Flores Barranco.

Las personas que sobrevivieron son