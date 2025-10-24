ASF detecta faltante millonario por más de 5 mil millones en la Cuenta Pública 2024 ¿Habrá sanciones?
La Auditoría Superior de la Federación reportó un faltante millonario de más de 5 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, Transparencia Mexicana advierte que son pocos los servidores públicos sancionados por hechos similares pese a las investigaciones.
¿Cómo dimensionamos la cantidad de dinero sin comprobar/robado?
Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en voz de su titular, David Colmenares Páramo, diera a conocer ante diputados un faltante por más de 5 mil millones de pesos de la Cuenta Pública 2024, correspondientes al último año de ejercicio fiscal del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que los mexicanos estamos muy acostumbrados a escuchar sobre faltantes millonarios e investigaciones, pero no a enterarnos de cuántos servidores públicos son sancionados. “¿A cuántos servidores se tocaron?”, cuestionó.
En entrevista con Diego Martínez e Isaac Morán para “Así las Cosas”, Bohórquez recordó que desde hace 10 años a la ASF “se le dieron dientes” para poder fiscalizar el ejercicio del gasto público, pero también para hacer investigaciones sobre posible corrupción cuando no se ejercieron los recursos correctamente.
Revisión del ejercicio fiscal 2024
En la revisión del ejercicio, los faltantes no han sido comprobados, es decir, “un gobierno federal o estatal no tuvo manera de probarle al auditor el destino de esos recursos”.
Ayer, puntualizó el auditor, planteó ante los legisladores en dónde están iniciando “posibles responsabilidades administrativas, que es la parte de corrupción, es decir un posible ilícito que están obligados a investigar y presentarlo ante un tribunal y acreditar que no se comprobó y hubo responsabilidad administrativa de un servidor público o de varios”.
En cuanto la auditoría detecta anomalías o ilícitos en materia administrativa, se convierte en una especie de fiscalía que debe presentar los casos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Corrupción y sanciones pendientes
Sin embargo, Bohórquez advirtió que estamos acostumbrados a conocer del delito, pero no a quién se sancionó, cuando a veces se trata incluso de redes de corrupción que permanecen impunes.