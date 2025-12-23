ENCODAT 2025 exhibe alza en consumo de drogas en adultos y uso de vapeadores en jóvenes en México

Miles de consumidores de cannabis acudieron al Plantón 420 afuera del Senado de la República y de la Suprema Corte de Justicia en el marco del Día Internacional de la Marihuana

En el espacio de Así las Cosas PM con Karla Santillán, el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, analizó los datos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025).

Tras años de ausencia de datos oficiales, el especialista señaló que esta encuesta sirve como línea base para entender la evolución de las adicciones en jóvenes y adultos en un contexto de creciente impunidad y falta de presupuesto.

“Tenemos una encuesta que tiene que ver con los datos obtenidos en los últimos dos meses y que es muy buena línea base para saber cómo estamos parados” — , dijo.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CONSUMO DE CANNABIS Y LA POLÍTICA DE DROGAS?

Con respecto a que, la cannabis se mantiene al alza como la principal droga ilegal, el doctor Héctor Jaime dijo que los datos analizados revelan que el consumo en adultos creció del 9.3% al 13.3%, mientras que en el sector de adicciones en jóvenes y el consumo de marihuana alcanza a miles de menores de edad.

“La política de abrazos y no balazos, ha hecho que la marihuana sea una droga legal en México. Por los datos y la cantidad de millones de mexicanos que la consumen, incluyendo adolescentes, que no son menos, son 13 mil jóvenes de la edad entre 12 y 17 años, pues consiguen marihuana”, afirmó Ramírez Barba.

El especialista destacó que aunque la portación de pequeñas cantidades es legal, el mercado sigue en manos de la ilegalidad, por falta de voluntad política para regular el uso médico y lúdico.

“Todo lo demás, que es cultivarla, comerciarla, venderla, está prohibido. Entonces, ¿de dónde sale tanta marihuana para que la gente lo consuma por todos lados? Bueno, pues, eso marca que hay una impunidad que el gobierno mexicano realmente no está combatiendo las adicciones”, apuntó.

¿QUÉ RIESGOS REPRESENTAN EL TRAMADOL Y EL AUGE DE LOS VAPEADORES?

Uno de los puntos más polémicos de la encuesta es la situación de los opioides y dispositivos electrónicos.

Por otro lado, ante el incremento del uso de sustancias médicas sin receta, el gobierno anunció que el tramadol será estrictamente controlado, sin embargo, el doctor Héctor Jaime, argumenta que esto ignora la realidad del sistema de salud.

“Parece una broma, porque en un país donde 9 de cada 10 mexicanos mueren con dolor, donde el gobierno mexicano siquiera puede proporcionar dolor a los cientos de miles de mexicanos... el Estado no es capaz de dar este documento, receta, para que les pueda surtir lo básico”.

En cuanto a las adicciones en jóvenes, el uso de vapeadores en adolescentes se ha triplicado, operando en un mercado de 25 mil millones de pesos controlado por el crimen organizado.

“¿Qué tipo de dispositivos electrónicos? Los que tú quieras, que no están regulados, que no sabemos qué calidad tiene y que el gobierno se niega a tenerlo”, advirtió el secretario de la Comisión de Salud.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL ALCOHOL Y LA FALTA DE PRESUPUESTO EN SALUD?

Respecto al alcohol, la ENCODAT 2025 muestra un incremento en el consumo: alguna vez en la vida (73.7%) y un alza significativa en mujeres (69.3%).

No obstante, el doctor cuestiona la supuesta baja en adolescentes y señala la falta de prevención:

“Sabemos cuántas intoxicaciones seguras hay por alcohol. Sabemos cuántas muertes hay por cirrosis secundaria en alcohol. Hemos metido iniciativas para que haya alertas sobre consumo de alcohol, más formales, etiquetas más claras... y el gobierno federal se ha negado tan siquiera a transitar las iniciativas”.

Finalmente, el doctor Héctor Jaime Ramírez concluye su análisis destacando que la falta de recursos impide una lucha real contra las adicciones.

“Cuando tú dices que un gobierno federal está dispuesto a recibir 280 mil millones de pesos a través del cobro de impuestos especiales... dedicarle un solo peso a la salud, de ese dinero, es un gobierno que está mintiendo. Si no hay presupuesto, no hay política pública”, sentenció el doctor.

