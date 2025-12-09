Diputados aprueban reforma para prohibir vapeadores y endurecer sanciones

La bancada de los diputados del PAN, encabezados por el legislador Éctor Jaime Ramírez Barba, protestaron en contra de la prohibición de los vapeadores que propone el grupo parlamentario de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La noche de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 292 votos a favor, 163 en contra y cero abstenciones, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prohibir los “vapeadores” y castigar hasta con 8 años de prisión a quien venda o distribuya estos cigarrillos electrónicos.

¿Castigo a quienes consumen? Morena aclara

Los legisladores de Morena rechazaron que se pretenda a encarcelar a quienes fumen o porten un vapeador, como asegura la oposición, la cárcel es para quienes comercialicen o lucren con estos dispositivos, no para los que vapean.

Pero la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, subió a tribuna con un vapeador y fumó, ahí ante todos los legisladores, a modo de protesta.

Y advirtió que prohibir los vapeadores abría la posibilidad a un mercado negro de vapeadores.

Pero horas después, los diputados morenistas admitieron que la redacción de la iniciativa, si daba pie a que pudieran penalizar a los jóvenes, por lo que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, presentó una modificación al dictamen original y dejar claro que no se castigará a los que vapeen o porten estos cigarrillos electrónicos para uso personal, no con fines de lucro.

“Esa es la propuesta, se exceptúa de la prohibición esto que les acabo de leer, su consumo y posesión, es decir, si una persona está consumiendo o incluso, trae en posesión uno o dos cigarrillos electrónicos no es delito y no va a ser sancionada ninguna persona”.

Oposición responde con críticas, reclamos y protestas

Y es que los diputados opositores estaban muy enardecidos por la posibilidad de encarcelar a los jóvenes.

De hecho, los legisladores del PRI subieron a tribuna con pancartas que decían “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”.

Mientras que los diputados del PAN y los de MC, se pronunciaron por no prohibir sino regular su consumo, como lo han hecho ya otros países, como Reino Unido o Nueva Zelanda.

Muy molesta la diputada del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval, haciendo alarde de un florido lenguaje, aseguró que a Morena le dolió tanto la marcha de la generación Z, que ahora busca encarcelar a los jóvenes.

“A ustedes le vale madre lo que está pasando en el país, están desmadrando al país, eso es lo que están haciendo, de veras qué poca madre tienen, de subir aquí y decir que todo está bien cuando sabemos que todo está mal. Les dolió mucho la marcha de los jóvenes, por eso los están atacando, se están yendo en contra de los jóvenes, porque vieron que los jóvenes ya despertaron”.

Y hablando de palabrotas, el morenista y presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, parafraseó una cita del escritor José Saramago, que también tiene su contenido altisonante y al acusar a la oposición de no querer prohibir el consumo de los vapeadores que tanto daño hacen a las personas, y es que, lo que quieren es que se sigan envenenando a los jóvenes.

“No es así y veo que actúan de mala fe, pero como diría el ilustre Saramago “vayan y envenenen a la puta madre que los parió”.

Por su parte, el líder de los diputados del PAN, José Elías Lixa, condenó la posibilidad de encarcelar a los jóvenes por fumar con vapeadores.

“Sancionar con cárcel a un joven que vapee, creo que es un absoluto exceso, cuando generas nuevos productos prohibidos hacia el mercado negro, y no tienes ningún sustento científico que, siendo francos va a generar mercados negros, la importación de vapeadores, ya estaba prohibido y cómo es posible que todos los días vemos gente, hasta en la Cámara de Diputados con estos vapeadores”.

Otros cambios de la reforma en materia de salud

Esta reforma en materia de salud, no solo atiende el problema de los vapeadores, también propone medidas para incentivar la producción nacional de medicamentos, dispositivos médicos y vacunas, así como la investigación biomédica.

También se incorpora el concepto de salud digital y la formalización de la telesalud como modalidad válida de atención.

Además, se agrega al listado de control sustancias de alto riesgo, algunas drogas como carfentanilo, otros fentanilos, GBL, nisaceno, entre otros.

