¿Cómo es el avión de la Marina de México que se estrelló en Galveston, Texas?

El modelo Beechcraft King Air 350i, una de las aeronaves utilizadas por la Secretaría de Marina-Armada de México, estuvo involucrado en el accidente aéreo ocurrido en la Bahía de Galveston, mientras realizaba una misión de apoyo médico.

El King Air 350i es un avión bimotor turbohélice, reconocido por su versatilidad, confiabilidad y capacidad para operar en pistas cortas. Este modelo es utilizado por fuerzas armadas y agencias civiles en distintos países para traslados ejecutivos, evacuaciones médicas, misiones de vigilancia y transporte ligero.

A Mexican Navy Beechcraft King Air 350i has crashed into Galveston Bay in Southeastern Texas while preparing to land at Scholes International Airport, with search-and-rescue operations currently underway by local authorities and the U.S. Coast Guard. pic.twitter.com/qGftfCt5lf — OSINTdefender (@sentdefender) December 22, 2025

En el caso de la Marina mexicana, el Beechcraft King Air 350i ha sido empleado en operaciones humanitarias, incluyendo el traslado de pacientes, personal médico y apoyo en situaciones de emergencia. La aeronave puede configurarse para ambulancia aérea, lo que la convierte en una pieza clave para misiones de auxilio.

El accidente se registró durante la fase de aproximación, momento considerado crítico en cualquier operación aérea. Tras el impacto, se activaron protocolos de emergencia y rescate, con la participación de autoridades estadounidenses y mexicanas.

Especialistas en aviación señalan que este tipo de aeronaves cuenta con altos estándares de seguridad, por lo que las investigaciones técnicas serán determinantes para establecer las causas del siniestro, que podrían ir desde condiciones meteorológicas adversas hasta factores operativos o mecánicos.

Las autoridades informaron que el proceso de peritaje y análisis continúa, mientras se mantiene como prioridad la atención a las personas afectadas y el esclarecimiento total de los hechos.