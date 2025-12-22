Avión de la Marina cae en Texas: 2 personas murieron, 4 fueron rescatadas con vida y 2 más siguen desaparecidas

Equipos de rescate salvaron a varios personas, entre ellos un menor de edad.

Un avión de la Secretaría de Marina-Armada de México se estrelló en Texas, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas, cuatro rescatadas con vida y dos más reportadas como desaparecidas, informaron autoridades este lunes 22 de diciembre.

El accidente ocurrió mientras la aeronave realizaba una misión de apoyo médico, en coordinación con organizaciones civiles, cuando presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston. Tras el impacto, se activaron protocolos de emergencia y búsqueda, con la participación de cuerpos de rescate locales y autoridades federales.

Un menor de edad fue rescatado y trasladado por los equipos de emergencia.

De acuerdo con información oficial, cuatro personas fueron localizadas con vida y recibieron atención médica inmediata. Sin embargo, dos tripulantes perdieron la vida a consecuencia del accidente. Además, dos personas continúan desaparecidas, por lo que las labores de búsqueda siguen en curso tanto por tierra como por aire.

La Secretaría de Marina señaló que mantiene coordinación estrecha con autoridades estadounidenses para ampliar el perímetro de búsqueda y agilizar las tareas de localización. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni de los sobrevivientes, en respeto a los protocolos y a las familias.

Respecto a las causas del accidente, se informó que las investigaciones ya están en marcha, y que se realizarán peritajes técnicos para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es encontrar a las personas desaparecidas y brindar atención integral a los sobrevivientes, mientras continúa el proceso de investigación del accidente.