¿Estacionamiento gratis en plazas comerciales? Todo sobre la nueva propuesta de ley

El diputado federal Luis Orlando Quiroga Treviño propuso cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que en los centros comerciales se obligue a los administradores o propietarios, a garantizar el estacionamiento gratuito para los consumidores, al menos durante las primeras dos horas a partir de su arribo.

La propuesta del legislador del Partido Verde, plantea considerar como una práctica abusiva condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, o centros comerciales, al cobro por el uso de estacionamientos o espacios indispensables para dicho consumo.

¿Qué busca la iniciativa sobre el cobro de estacionamiento?

En la exposición de motivos, la iniciativa señala que el propósito es crear un marco jurídico que garantice la protección efectiva y equilibrada de las personas consumidoras, sin desconocer los derechos de los proveedores.

Por ejemplo, reconoce que las personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad, dependen del uso de automóviles para acceder a bienes y servicios básicos.

Por ello, las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten dicha carga económica, por lo que el estacionamiento de plazas comerciales debe considerarse un servicio accesorio del derecho al consumo y cobrarlo constituye una práctica abusiva.

¿Cuál es la situación actual de los estacionamientos en plazas comerciales?

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC) existen más de 900 centros comerciales en el país y en la mayoría de ellos, el estacionamiento se cobra como un servicio adicional, incluso en algunos estados se ha detectado que las máquinas y relojes son alterados para cobrar más.

El diputado Quiroga Treviño considera que prohibir el cobro total de estacionamiento significaría también una carga excesiva para los proveedores, por ello su proyecto de reforma legal establece que otorgarle al consumidor las primeras dos horas obligatorias de acceso gratuito es justo.

