Clara Brugada priorizará el combate a la extorsión en CDMX y delitos a través de redes sociales para 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asegura que uno de los propósitos de su administración para el 2026, será disminuir delitos que han afectado a cientos de ciudadanos por parte de grupos delictivos que operan en su mayoría utilizando las redes sociales.

La mandataria local habló durante el desfile del Día del Policía, donde ante cientos de uniformados, les indicó que para el próximo año, tienen dos principales retos que son implementar la estrategia “Territorios de Paz e Igualdad” en los puntos más marginados de la ciudad, así como el combate a la extorsión.

¿Cuáles son los principales retos de seguridad para 2026?

La jefa de Gobierno agradeció a la policía de proximidad, que enfrentó momentos difíciles como la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, así como hacer frente a agresiones y provocaciones durante las manifestaciones.

“Vamos a seguir trabajando, porque ustedes son los guardianes de esta gran ciudad, y quiero que sigan trabajando con el mismo ímpetu del primer día en que se incorporaron a la policía”, — dijo Clara Brugada.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la ciudad se encuentra lista para garantizar la vigilancia, durante el Mundial de Futbol 2026.

“Estamos listos y preparados para garantizar un Mundial 2026 seguro, un mundial 2026 en donde podamos recibir al mundo y decirles que la Ciudad de México se va a convertir en la mejor sede mundialista que vamos a tener el próximo año, no vamos a descuidar ni un momento el tema de seguridad” — , declaró el funcionario.

¿Qué apoyos recibió la policía durante este año?

La jefa de Gobierno enumeró los beneficios que durante este año se han otorgado como fueron los más de 21 mil estímulos, más de 4 mil 500 ascensos, así como 11 mil 700 recompensas y un nuevo aumento salarial.

Además, se entregaron 3 mil 500 nuevas patrullas, de las cuales, 30 están destinadas a combatir la violencia de género, 25 ambulancias equipadas con tecnología de punta del ERUM y con el inicio de la construcción del Hospital de la Policía.

