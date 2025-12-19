Navidad sin adopciones: En Chihuahua quedó prohibido rescatar perros durante esta temporada

Durante la temporada navideña, el Gobierno de Chihuahua determinó suspender temporalmente el rescate y la adopción de perros, como una medida preventiva para evitar el abandono de animales después de las fiestas decembrinas. La decisión fue anunciada por autoridades estatales y organismos de protección animal, quienes alertaron sobre el aumento de abandonos que suele registrarse en los primeros meses del año.

De acuerdo con las autoridades, Navidad y Año Nuevo suelen detonar adopciones impulsivas, motivadas por regalos o decisiones emocionales que no siempre consideran la responsabilidad a largo plazo que implica cuidar a un animal. En muchos casos, perros adoptados en diciembre terminan en la calle o regresan a refugios semanas después.

La suspensión aplica principalmente a centros de control animal, refugios públicos y programas oficiales de adopción, aunque algunos albergues privados podrían mantener esquemas restringidos bajo criterios estrictos. El objetivo, señalaron, no es frenar el rescate permanente, sino proteger el bienestar de los animales y promover una tenencia responsable.

Autoridades explicaron que un perro no debe verse como un obsequio temporal. Implica gastos médicos, alimentación, tiempo, espacio y compromiso durante toda su vida. Por ello, la pausa busca que las adopciones se realicen cuando las familias tengan estabilidad y tiempo suficiente para asumir esa responsabilidad.

¿Hasta cuándo estará vigente la medida?

La prohibición es temporal y se mantendrá durante la temporada navideña. Se prevé que los programas de rescate y adopción se reactiven una vez concluidas las fiestas, cuando disminuye el riesgo de decisiones apresuradas.

Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no comprar ni regalar animales, optar por apoyar a refugios mediante donaciones y considerar la adopción responsable una vez levantada la suspensión.

Organizaciones defensoras de animales respaldaron la medida, al considerar que reduce el abandono y el maltrato, un problema recurrente en Chihuahua y en otras entidades del país tras diciembre.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró que rescatar y adoptar salva vidas, pero solo cuando se hace de manera consciente. La recomendación es clara: si se adopta, debe ser para siempre.