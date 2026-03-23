Policías CDMX roban y golpean a un joven en calles de la alcaldía Coyoacán | VIDEO

Un nuevo caso de presunto abuso policial en la Ciudad de México ha generado indignación. Un video difundido en redes sociales muestra a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) agrediendo y presuntamente robando a un joven en calles de la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2026 en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa. En las imágenes, se observa cómo un joven —quien se dedicaba a labores de jardinería— es interceptado por policías mientras descansaba en la vía pública.

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Policías de la delegación #Coyoacan golpean y quitan dinero a sujeto que estaba sentado en la banqueta.

De acuerdo a quienes hicieron público el video, el joven es un jardinero que labora en la zona. La patrulla es la Culhuacán MX-038D-4 pic.twitter.com/T1iSGSj7WF — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) March 23, 2026

Policías de CDMX golpean y roban a joven en Coyoacán; todo quedó en video

De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados acudieron al lugar tras una llamada que alertaba sobre una persona “sospechosa”. Sin embargo, al llegar, uno de los policías golpeó al joven en el rostro, tirándolo al suelo.

El video también ha generado polémica porque documenta el presunto robo de dinero por parte de los elementos, lo que agravó la indignación en redes sociales.

SSC investiga a policías por golpear y robar a joven en calles de CDMX

Tras la difusión del caso, la SSC informó que ya abrió una investigación interna para esclarecer los hechos. Además, uno de los policías involucrados fue suspendido mientras se realizan las indagatorias.

Autoridades capitalinas aseguraron que no se tolerarán abusos de autoridad y que, de confirmarse irregularidades, habrá sanciones conforme a la ley.