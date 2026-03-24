Electricistas secuestrados en San Luis Potosí: sobrevivientes revelan intento de reclutamiento forzado

Siete electricistas que desaparecieron en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, fueron localizados con vida tras varios días de incertidumbre. Sin embargo, lo que parecía un caso más de desaparición reveló acaso algo más, uno de los sobrevivientes aseguró que fueron secuestrados por un grupo criminal que buscaba reclutarlos por la fuerza.

“Iban a reclutarnos”, relató uno de los trabajadores, dejando al descubierto una práctica cada vez más documentada en distintas regiones del país.

Cómo ocurrió el secuestro de los electricistas en Matehuala

De acuerdo con los testimonios, los trabajadores fueron interceptados mientras realizaban labores técnicas. Sin margen de reacción, fueron sometidos, vendados de los ojos y trasladados en una camioneta hacia una presunta casa de seguridad.

Durante más de dos días permanecieron privados de la libertad, sin saber su ubicación ni su destino. En ese lapso, los captores habrían dejado claro el motivo del secuestro, necesitaban personal con conocimientos técnicos para operar dentro de la estructura criminal.

El miedo fue constante. Los electricistas pensaron que no volverían a ver a sus familias.

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Liberación sin explicación: así lograron escapar

De forma inesperada, los trabajadores fueron liberados. Según su relato, los obligaron a subir a un vehículo y posteriormente los abandonaron cerca de una carretera.

Desorientados, caminaron hasta llegar a una caseta de cobro, donde finalmente pudieron pedir ayuda. Posteriormente, fueron resguardados por autoridades y trasladados para recibir atención.

Hasta el momento, no hay claridad sobre por qué el grupo criminal decidió dejarlos en libertad.

Detención de jefe policial y posibles vínculos criminales

El caso escaló aún más tras la detención de Jorge Eduardo Peña, director de Seguridad Pública de Matehuala, quien presuntamente estaría vinculado con el grupo criminal responsable.

Al momento de su captura, las autoridades le aseguraron droga, lo que refuerza la línea de investigación sobre posibles redes de complicidad entre el crimen organizado y autoridades locales.

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Un patrón creciente: reclutamiento forzado en México

Este caso no es aislado. En distintas zonas del país, organizaciones criminales han intensificado el reclutamiento forzado, especialmente de perfiles técnicos como electricistas, ingenieros o conductores.

El objetivo es claro: fortalecer su capacidad operativa sin depender únicamente de voluntarios o integrantes tradicionales.

La situación expone no solo el riesgo para trabajadores que se desplazan por motivos laborales, sino también fallas en los protocolos de denuncia. En este caso, la alerta inicial no fue atendida de inmediato debido a requisitos burocráticos.

Qué se sabe del caso hasta ahora

Los electricistas desaparecieron el 21 de marzo

Habían viajado desde días antes por trabajo

Fueron privados de la libertad durante más de 48 horas

El móvil principal habría sido reclutamiento forzado

Fueron localizados con vida tras un operativo con cientos de elementos

Hay un funcionario detenido por presuntos vínculos criminales

Claves del caso que preocupan a las autoridades

El secuestro de estos trabajadores deja al descubierto tres factores críticos: