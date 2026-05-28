Escuela número 1,000 de la iniciativa “Escuelas con Agua” es inaugurada en Valle de Chalco, Estado de México

El pasado 27 de mayo se llevó a cabo la inauguración de la escuela número mil del programa “Escuelas con Agua” en Valle de Chalco, Estado de México, un importante hito para esta iniciativa impulsada por la Fundación Coca-Cola México y la Industria Mexicana de Coca-Cola, enfocada en mejorar el acceso a agua limpia y desinfectada en comunidades escolares del país.

La iniciativa contempla la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, tecnología que permite recolectar, filtrar, medir y aprovechar el agua pluvial dentro de los planteles educativos. Estas soluciones contribuyen a fortalecer las condiciones de higiene, salud y bienestar de niñas y niños durante su jornada escolar.

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Además de la infraestructura, “Escuelas con Agua” incorpora talleres y actividades de capacitación dirigidas a estudiantes, docentes y comunidades escolares, con el objetivo de fomentar una cultura del uso responsable del agua.

Con la inauguración de esta escuela, la iniciativa reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles que impulsen la autonomía hídrica y generen un impacto positivo en distintas regiones de México. A la fecha, se ha beneficiado a más de 347 mil personas en 29 estados del país.

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Este logro refleja el impacto que puede alcanzarse cuando organizaciones, empresas y comunidades trabajan de manera conjunta para atender retos relacionados con el acceso al agua y contribuir al fortalecimiento de entornos educativos más higiénicos y sostenibles.