Guardia Nacional despliega operativo por vacaciones de invierno en carreteras del país

Más de 20 mil elementos y nueve mil vehículos vigilarán carreteras, aeropuertos y destinos turísticos durante las vacaciones de invierno, del 19 de diciembre al 6 de enero.

A partir de este viernes inician oficialmente las vacaciones de invierno para escuelas y algunas oficinas y empresas por Navidad y fin de año, por lo que la Guardia Nacional desplegó más de 20 mil elementos y nueve mil vehículos en todo el territorio nacional para vigilar más de 12 mil kilómetros de carreteras, así como puertos, centros turísticos, aeropuertos, zonas fronterizas y centrales de autobuses.

El operativo denominado Invierno Seguro 2025 contempla la vigilancia intensiva de 23 corredores viales que atraviesan las principales carreteras del país, con el objetivo de “blindar” más de 16 mil kilómetros de vías federales. Estas rutas contarán con 51 paraderos estratégicos equipados con servicios de emergencia, sanitarios, alimentos, combustible, iluminación y telefonía celular.

El dispositivo estará vigente del viernes 19 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 , con el propósito de garantizar la seguridad de viajeros, turistas y migrantes que regresan a sus hogares, además de disminuir los índices delictivos y el número de accidentes viales en carreteras federales.

¿Qué autoridades participan en el Operativo Invierno Seguro 2025?

Además de la Guardia Nacional, participan los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo (Sectur), así como agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes reforzarán las acciones para evitar el tráfico ilegal de migrantes durante el periodo vacacional.

¿Qué acciones de vigilancia se aplicarán en carreteras?

Como parte del operativo de vacaciones de invierno, se utilizarán radares para detectar exceso de velocidad, alcoholímetros carreteros e inspecciones a usuarios de autobuses, con el fin de prevenir asaltos durante los trayectos y reducir riesgos en carretera.

¿Cuáles son las recomendaciones para un viaje seguro?

Las autoridades recomendaron a los automovilistas revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, utilizar paraderos seguros, evitar detenerse en sitios desolados, respetar las señales viales, no manejar cansados o en estado de ebriedad y usar siempre el cinturón de seguridad.

