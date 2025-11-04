Accidente en Toluca deja 15 lesionados tras choque entre autobús y taxi colectivo

Choque de un camión de pasajeros con un taxi deja saldo de 15 personas lesionadas, en calles de la colonia San Bernardino en Toluca, Estado de México.

El choque de un autobús de pasajeros de la línea de Xinantecatl, en contra de un taxi colectivo, dejó como saldo 15 personas lesionadas, en Toluca, Estado de México.

El siniestro ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana en las calles José María Morelos, esquina con Vicente Guerrero, en la colonia San Bernardino.

Cuatro de las personas lesionadas tuvieron que ser trasladaas debido a las lesiones sufridas durante el choque. Ampliar

¿Cómo ocurrió el accidente en Toluca?

Se informó que el autobús de pasajeros presuntamente conducía a exceso de velocidad y terminó por impactar contra un taxi, luego de chocar en contra de un poste de luz.

Personal de diversas corporaciones fue desplegado en el sitio y se atendieron a 15 personas que resultaron lesionadas, de las cuales cuatro de ellas tuvieron que recibir atención especializada.

¿Qué autoridades atendieron el siniestro?

En el sitio trabajaron elementos del Cuerpo de Bomberos Toluca, la Cruz Roja Mexicana en la delegación Estado de México y personal de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSEM), quienes abanderaron el sitio.

