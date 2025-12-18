Transportistas exigen cumplir acuerdos de seguridad para no paralizar las carreteras en enero

Los meses de octubre, noviembre y diciembre son los más peligrosos debido al aumento del flujo de mercancías por las fiestas de fin de año.

Tras las recientes movilizaciones que paralizaron varias carreteras y aduanas del país, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) continúa con las demandas urgentes del gremio transportista ante las asaltos carreteros, extorsiones, falta de infraestructura y un incremento en los asaltos carreteros.

¿Por qué los transportistas mantienen sus demandas?

En ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, el presidente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, señaló que, lejos de ser un grupo pequeño, la ANTAC ha logrado unificar la agenda del campo y el transporte, demostrando su capacidad de convocatoria con los bloqueos que buscan visibilizar una crisis de seguridad sin precedentes.

Destacó que se estima que cada 47 minutos ocurre un asalto, mientras que el robo de unidades escaló de un promedio de 35 diarios en el gobierno anterior a cifras que hoy oscilan entre 54 y 60 tractocamiones robados cada día.

"Ya es responsabilidad del Gobierno si lo cumplen o no...quiero decirle a @rosaicela_ que este acuerdo refrenda la unión del campo y transporte": David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, con @EnriqueEnVivo por #WRadio https://t.co/xe4tkOodnn — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) December 19, 2025

¿Qué riesgos persisten para el transporte de carga?

Los meses de octubre, noviembre y diciembre son los más peligrosos debido al aumento del flujo de mercancías por las fiestas de fin de año.

Aunque se firmó una minuta con la Secretaría de Gobernación para reforzar la presencia operativa y utilizar herramientas tecnológicas de vigilancia, los transportistas advierten que esto podría ser solo una “tregua navideña”.

David Estévez enfatizó que, si no se cumplen los acuerdos de seguridad y mejora de la infraestructura vial en las próximas semanas, las movilizaciones podrían reactivarse a partir de enero.

