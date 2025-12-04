Segob afirma que no hay razones para bloqueos y defiende la nueva Ley de Aguas

La Secretaría de Gobernación señaló que no existe razón para los bloqueos en los puentes de la Frontera Norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua.

¿Qué postura mantiene el gobierno federal frente a los bloqueos?

“Toda vez que fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales”, aseguró en un comunicado.

Gobernación aseveró que mantiene la apertura permanente al diálogo y reiteró que ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada por la Cámara de Diputados.

“Asimismo, habrá mesas permanentes para atender las dudas que puedan surgir posteriormente a la discusión que se desarrolla en el Senado de la República sobre dicha ley.

El Gobierno de México aclara que de ninguna manera se retirarán concesiones de agua”, agregó.

¿Qué busca la iniciativa y qué pide Segob a los manifestantes?

La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua subrayaron que la intención de enviar la iniciativa de ley es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua.

“Ante las afectaciones a la ciudadanía, la interrupción de actividades esenciales y el impacto en el tránsito de personas y mercancías, la Segob hace un llamado a quienes participan en estas protestas a evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias”, finalizó…

