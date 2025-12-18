Fin a las protestas: Productores y Gobierno pactan mecanismo para comercializar la cosecha

En entrevista con Carlos Loret de Mola, uno de los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, informó que después de la reunión que se realizó ayer de casi ocho horas con el Gobierno Federal se logró un acuerdo y ya no se realizarán bloqueos debido a que se implementó un mecanismo de pignoración para resolver el problema de la comercialización de la cosecha primavera-verano 2025.

¿En qué consiste el acuerdo entre productores y Gobierno?

Rodríguez señaló que la pignoración es un crédito que se da y se deja como garantía el grano dando hasta el 80 por ciento del valor el cual tiene un costo financiero y de almacenamiento que va a absorber la Secretaría de Desarrollo Rural y los gobiernos de los estados de tal manera que los productores no tengan un deterioro económico porque es mucho lo que invierten y debe ser dinero de la Iniciativa Privada; una vez que se vende el producto, entonces se paga el crédito y se le reintegra a la fuente financiera.

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano dijo que con esos granos se puede ir construyendo una reserva alimentaria con la participación de productores, del Gobierno Federal, algunos gobiernos de los estados y la Iniciativa Privada.

¿Cómo impactará la pignoración en los precios del mercado?

“Es un ejercicio muy plural donde salimos beneficiados todos, ponemos orden en el mercado porque se van a sacar muchos granos de la circulación y se ponen bajo resguardo para, por lo menos durante seis meses, desplazar una poca de la oferta que hay en el mercado y poder regular los precios”.

Rodríguez mencionó que esta reserva que es acumulable con los años de buena cosecha le va a dar mayor estabilidad a los precios en el mercado y no hay riesgos por altos costos o falta de producto.

Negó las críticas al movimiento de los agricultores de que se les acusa de pedir más por sus cosechas y aseguró que se necesita un orden en el mercado para que no se venda a precios elevados porque no es posible que los empresarios se queden con el trabajo de los campesinos por eso debe intervenir el gobierno.