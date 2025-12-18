Sheinbaum rechaza criminalización de migrantes y difiere con Trump y Kast

En el Día Internacional del Migrante, Sheinbaum expresó su desacuerdo con Trump y Kast y defendió la aportación de los migrantes.

En el Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la labor que hacen connacionales en México y otras partes del mundo, se dijo en contra de cualquier acto de criminalización porque dijo es muestra de poca humanidad.

Después que el próximo mandatario de Chile, José Antonio Kast, propuso la apertura de un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus respectivos países de origen, en particular hacia Venezuela, la Primera Mandataria aseguró que los migrantes dejan sus naciones por distintas necesidades.

“La criminalización de las y los migrantes es no solamente una un acto de poca humanidad, vamos a decirlo así, sino que genera problemas siempre hemos planteado desde la transformación que la mejor forma de disminuir la migración… es invertir en los países, ayudar a las personas evitar la pobreza la desigualdad porque la gente no migra por gusto bueno habrá un porcentaje que lo haga la mayoría migra por necesidad”.

Insistió que no debe haber criminalización, sino apoyo para el desarrollo de las naciones.

“Nosotros, pues nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes, nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo, siempre de cualquier país hacia otro y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes y siempre dar una alternativa migrante… que llegan a México de otros países buscamos darles alternativas de empleo, en México si así lo desean o de repatriarlos de regresar a sus países”.

¿Por qué Sheinbaum rechaza la criminalización de los migrantes?

Así mismo se dijo en desacuerdo con su homólogo Donald Trump sobre afectación de migrantes en Estados Unidos porque señaló han ayudado a su economía y es que este miércoles el mandatario estadounidense, responsabilizó a los indocumentados de la supuesta pérdida de bienestar, seguridad y futuro del pueblo estadunidense.

“Pues no estamos de acuerdo las y los mexicanos que es lo que no nos corresponde, pero de muchos otros lugares del mundo llegan a Estados Unidos buscando, pues una mejor vida mejor ingreso para poder enviarle a sus familias Estados Unidos creció con migración es el origen de nuestro país vecino vinieron de Europa de muchos lugares llegaron de Europa de muchos lugares y se constituyó la nación que son la migración de mexicanos y mexicanas en el último periodo en el sexenio el presidente López Obrador disminuyó mucho en realidad la migración que creció fue de otros países que utilizaban a México como cruce”.

¿Es la frontera México–Estados Unidos la más conflictiva?

También descartó que la frontera entre ambos países, sea la más problemática.

“Pues es una frontera con muchísima comunicación, pues porque tenemos un tratado comercial y además ahí, pues muchísima mercancía que pase de un lado y otro de la frontera desde aguacate jitomate hasta vehículos y muchos otros productos que pasan de uno y otro lado de la frontera entonces si es una es debe ser de las fronteras no más problemáticas de mayor actividad eso sí lo diría de mayor actividad o sea no solo son mexicanos que van de Estados Unidos sino muchísimos estadounidenses que vienen a México a tratarse temas médicos”.

Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal confió que habrá entendimiento entre los dos países para revisar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y es que destacó que el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de EE. UU. bajo la administración Trump, reconoció el beneficio de este convenio.

