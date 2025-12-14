¡Triunfo histórico en Chile! José Antonio Kast gana la Presidencia por amplio margen y Claudia Sheinbaum reconoce su victoria

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones Chile, al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83.4 por ciento de los votos escrutados.

¿Cómo se desarrolló la jornada electoral en Chile?

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

“Hace unos minutos recibimos la llamada de Jara”, dijo Arturo Squella, mano derecha de Kast y presidente del Partido Republicano.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, muy responsable de este tremendo sacrificio de hacernos cargo de las crisis por las que atraviesa Chile”, agregó Squella.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24.3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Gabriel Boric reconoce el resultado

El primero en reconocer el triunfo fue el mandatario saliente Gabriel Boric, a lo que Antonio Kast respondió manifestando su deseo de que haya una transición ordenada y respetuosa.

Felicita Sheinbaum triunfo de José Antonio Kast

Celebró la presidenta Claudia Sheinbaum la segunda vuelta de la elección presidencial que este domingo vivió Chile.

A través de su cuenta de la red social “X” la Primera Mandataria felicitó “al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática”.

Así mismo extendió su felicitación al ultraderechista José Antonio Kast, quien consiguió con un 58.18 por ciento de los votos, el triunfo frente al 41.82 por ciento logrado por la candidata oficialista de izquierda, Jeanette Jara.

La Jefa del Ejecutivo Federal manifestó su confianza en que los gobiernos de México y Chile seguirán “trabajando por el bien de los países y de la región”.

