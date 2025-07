CDMX es ciudad de migrantes, no podemos alimentar manifestaciones xenófobas: César Cravioto

“Somos una ciudad de migrantes” y no podemos reaccionar a lo que ocurre en la Ciudad de México de la misma manera en que lo hacen con los connacionales en Estados Unidos, afirmó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, luego de las manifestaciones en contra de la gentrificación.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el funcionario reconoció que “faltó acción” , durante la manifestación del viernes, pero advirtió que con detenciones, las cosas habrían escalado y convertirse en “batalla campal”, por lo que llamó a la prudencia del diálogo, como el que se llevó a cabo el día de ayer en el Parque España, al que calificó como “muy interesante”, porque dijo “hubo todo tipo de expresiones”.

“El tema de la gentrificación es relevante para la Ciudad y para nosotros como gobierno, pero las manifestaciones xenófobas no podemos alentarlas”, — Afirmó.

Por lo que detalló que la CDMX cuenta con políticas públicas bien orientadas , como la vivienda accesible, en particular para jóvenes que puedan rentar con opción a compra.

Puntualizó dos leyes importantes recién aprobadas, la primera que “quien renta vía plataformas no lo pueda hacer por más de la mitad del año. Y la otra que alguien que renta no pueda subirla más allá de la inflación del año anterior, algo que ayuda a la no expulsión” .

Afirmó que “todo se puede con equilibrio, no puede haber solo extranjero, eso no queremos, pero tampoco queremos que no haya extranjeros aportando a la vida nacional ”.

Detalló que entre las propuestas de los foros está la regulación de hoteles encubiertos y que los restaurantes puedan dar un precio más accesible a nacionales que a extranjeros, como se hace en otras partes.

¿Qué pasará con el Mundial de futbol?

El secretario de gobierno, César Cravioto adelantó que el año entrante con el mundial de futbol que es algo muy particular, ya se trabaja en coordinación con Turismo y Ordenamiento para que algunas regulaciones apliquen solo durante un tiempo y que el tema de alojamiento no sea un problema y no represente un déficit en la Ciudad de México.