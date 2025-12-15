¡Jalones de cabello y golpes!... Enfrentamiento entre diputadas de Morena y PAN, paraliza sesión del Congreso de CDMX

El pleno del Congreso de la Ciudad de México se convirtió en un verdadero ring, donde la pelea cuerpo a cuerpo entre diputadas de Morena y las legisladoras del PAN, se pudo ver desde primera fila e incluyó, jalón de cabello.

¿QUÉ PROVOCÓ LAS AGRESIONES ENTRE DIPUTADAS?

Todo comenzó cuando se discutía la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la ciudad.

En Tribuna, el Partido Acción Nacional denunciaba que, tras la desaparición del Instituto, Morena pretende crear un organismo “a modo” en que las funciones del Instituto pasan a la Secretaría de la Contraloría, que depende del Gobierno de la Ciudad de México.

La oposición había acordado con Morena que las decisiones se tomarán a través de un órgano colegiado tripartita.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, denunció esta intención y anuncio que tomarían la tribuna, lo cual hicieron de manera pacífica.

De inmediato, Morena mando a sus diputadas más aguerridas para “neutralizarlas”.

La agresión comenzó cuando la morenista Yuriri Ayala Zúñiga, empujo a la panista Daniela Álvarez -quien en este momento tiene una discapacidad- y esta le dio un codazo. En respuesta, la morenista le dio un golpe en la cabeza y comenzaron a jalarse del cabello.

La morenista también agarró del cabello a la panista Claudia Pérez.

Desesperado, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, trataba de separar a Yuriri Ayala y la panista Daniela Álvarez, pero fue en vano.

Hasta después de algunos minutos se soltaron del cabello.

LEGISLADORES DE MORENA AGREDEN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el zafarrancho, los reporteros comenzaron a tomar fotografías y grabar videos y los legisladores de Morena comenzaron a agredirlos, en especial al reportero de N+, al que llamaron fascistas y otros insultos más.

Él se mantuvo ecuánime. Sesma, terminó decretando un receso, mientras que la morenista Martha Ávila, decía que se trasladarían a una sede alterna.

En medio de la confusión, el presidente de la Mesa, reanudó la sesión, pero impidió el acceso de los representantes de los medios de comunicación.

Los coordinadores de las bancadas del PAN, Andrés Atayde, del PRI, Tania Larios y de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, rechazaron en “agandalle” y el mayoriteo de Morena y abandonaron la sesión, en la que también se iba a discutir el presupuesto económico de la ciudad.

