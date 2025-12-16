Kenia López Rabadán apoya la “ley esposa” y la “ley gobernadora”; respalda las candidaturas de mujeres a las gubernaturas en 2027

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció a favor de las "leyes esposa", o “Leyes gobernadora”, es decir, “Ley Ruth” y la “Ley Marina”, que favorecen las candidaturas de las esposas de los gobernadores de San Luis Potosí y de Nuevo León, respectivamente, y que se considera fomentan el nepotismo.

La legisladora panista dijo que siempre ha estado a favor de que las mujeres ocupen cada vez más espacios de decisión en el servicio público, por ello ve con buenos ojos que en el 2027 la senadora del Partido Verde, Ruth González Silva y Mariana Rodríguez Cantú, pudieran acceder al poder estatal en sus respectivas entidades.

“Yo siempre estaré a favor de que las mujeres puedan acceder a espacios públicos. Siempre estaré a favor de que las mujeres podamos demostrarle a México, y al mundo, que en este caso somos el 51 por ciento de la población, así es que siempre estaré a favor de los derechos de las mujeres.

Yo, de manera personal, y aquí lo contesto, no como presidenta, de manera personal, yo siempre respaldaré que las mujeres estén en la toma de decisiones, es un acto de justicia histórica, por cierto”.

¿Por qué respalda las llamadas “leyes gobernadora”?

Se le cuestionó si en verdad estaba a favor de estas leyes que permiten en esta ocasión, un claro caso de nepotismo, pero Kenia López Rabadán ratificó que sí estaba de acuerdo con estas reformas que benefician a las esposas de los gobernadores de Nuevo León y de San Luis Potosí.

“Hay un principio de paridad y también hay una lógica electoral para, que cuando el beneficio sea para las mujeres, evidentemente pueda darse. Se llama progresividad. Yo entiendo, entiendo la pregunta y también, por supuesto, entiendo la preocupación.

Yo siempre acompañaré que las mujeres puedan tener acceso a la toma de decisiones. Lo dice mi historia, lo dicen mis iniciativas; más allá del partido, más allá incluso de los colores de partido ¿eh? O sea, yo sí creo que las mujeres podemos hacerlo muy bien y que este país necesita muchos mejores gobiernos”.

¿Cuál ha sido su trayectoria en favor de las mujeres?

La presidenta de la Cámara de Diputados recordó que, a lo largo de su trayectoria política de 28 años en el PAN, ella ha presentado 52 iniciativas en favor de las mujeres y afortunadamente todas han sido aprobadas, por ello, siempre estará a favor de que las mujeres ocupen mayores espacios de decisión.

